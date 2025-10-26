إعلان

هآرتس: الحكومة الإسرائيلية لا تستطيع وحدها معاقبة حماس دون موافقة أمريكية

كتب : مصراوي

12:27 ص 26/10/2025

نتنياهو

مصراوي

كشفت صحيفة هآرتس العبرية الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الحكومة الإسرائيلية ترى أن حركة حماس لا تفي بشروط الاتفاق المتعلق بإعادة جثث الرهائن، وتتعمد المماطلة في تنفيذ الالتزامات المقررة.

وأضافت المصادر أن الحكومة لا تملك صلاحية اتخاذ قرار منفرد بشأن ما إذا كانت حماس تخرق الاتفاق، مشيرة إلى أن أي خطوة لمعاقبتها تتطلب موافقة أمريكية مسبقة.

وفي سياق متصل نقلت الصحيفة عن دبلوماسي أجنبي قوله إن استمرار حماس في تسليم جثث الأسرى يشير إلى أنها تبذل بالفعل جهوداً لتحقيق التزاماتها، موضحًا أن إسرائيل كانت على علم منذ البداية بأن عملية إعادة الجثث ستستغرق وقتاً نظراً لتعقيدات الوضع الميداني في قطاع غزة.

الحكومة الإسرائيلية حماس إسرائيل قطاع غزة

