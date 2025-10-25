مسؤول سابق بالبيت الأبيض: هناك خطة تمهّد لولاية رئاسية ثلاثة لترامب

مصراوي

قال كبير الاستراتيجيين السابق في البيت الأبيض ستيف بانون، إن هناك خطة للتحايل على التعديل 22 من الدستور الأمريكي للسماح للرئيس دونالد ترامب بتولي فترة رئاسية ثالثة.

ورغم الحظر الصريح الذي يفرضه التعديل 22 من الدستور الأمريكي على تولي رئيس فترة رئاسية ثالثة، يؤكد بانون أن هناك عديد من البدائل المختلفة، مضيفا "في الوقت المناسب سنوضح الخطة، هناك خطة، وسيكون ترامب رئيسا للولايات المتحدة في عام 2028".

وقال بانون في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست" "سيكون ترامب رئيسا في عام 2028، لقد بدأ الناس للتو في اعتياد الأمر، علينا أن ننهي ما بدأناه".

في وقت سابق، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية توليه فترة رئاسية ثالثة، إذ نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر شعارا انتخابيا "ترامب 2056" وهو ما يتجاوز بسنوات الفترة الرئاسية الثالثة.

رغم حظر الدستور الأميركي.. مسؤول سابق بالبيت الأبيض يكشف عن خطة ترمب لتولي رئاسة الولايات المتحدة في 2028#قناة_الغد pic.twitter.com/gf62Iazrug — قناة الغد (@AlGhadTV) October 25, 2025

خلال الأسبوع الماضي، خرج نحو 7 ملايين متظاهر في جميع الولايات الأمريكية ضمن حملة "لا ملوك" الاحتجاجية المناهضة لسياسات ترامب "غير المقُيّدة".

وينص التعديل 22 في الدستور الأمريكي، الذي تم التصديق عليه عام 1951، على لا يجوز لشخص أن يتولى الرئاسة لأكثر من مرتين؛ حيث جاء بعد 4 ولايات متتالية للرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت.