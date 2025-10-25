جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي في حزب الله بجنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه نفذ عملية عسكرية في منطقة جبشيت بجنوب لبنان أسفرت عن مقتل زين العابدين حسين فتوني، وهو قيادي في منظومة الصواريخ المضادة للدروع التابعة لوحدة "قوة الرضوان" في "حزب الله".

وزعم الجيش في بيان نشره المتحدث باسمه "أفيخاى أدرعي"، إن زين العابدين كان يعمل في الآونة الأخيرة على إعادة بناء بنى تحتية عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان، في خرقٍ للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان.

وأضاف البيان أن العملية تأتي في إطار "جهود الجيش المستمرة لإزالة أي تهديد محتمل ضد دولة إسرائيل"، مؤكدًا أن قواته "ستواصل العمل ضد النشاطات التي تعتبرها إرهابية على الحدود الشمالية".