وكالات

اعترفت إسرائيل أنها لم تستطع طوال حرب غزة التي استمرت عامين كاملين من تدمير جميع أنفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع، إذ لم تتجاوز نسبة الأنفاق المُدمرة عن 40% من الحجم الكلي.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس كشف أمام نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أن أكثر من 60% من أنفاق قطاع غزة لم تُدمر خلال الحرب التي اندلعت في أكتوبر 2023.

وقالت القناة، إنه خلال المحادثة بين كاتس وفانس، قال وزير الدفاع إن "تدمير الأنفاق هو المهمة المشتركة الأهم في نزع سلاح غزة وفقًا لخطة ترامب (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)، ويجب الاستعداد لتنفيذها".

وأضاف كاتس: "علينا استعادة جميع الجثث والأسرى وتدمير كل الأنفاق ونزع سلاح حماس والتأكد من أنها لن تكون جهة حاكمة في غزة".

وتقع الأنفاق المتبقية على جانبي الخط الأصفر، أي في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي حاليًا في قطاع غزة، ومن إحدى تلك الأنفاق خرج المقاومين وشنوا عملية في منطقة رفح جنوبي القطاع، الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل جنديين من جيش الاحتلال، وفق ما أفادت القناة 12.

وذكرت القناة الإسرائيلية، أن الانفجارات التي تُسمع في الأيام الأخيرة في محيط غزة سببها أن الجيش الإسرائيلي، حتى أثناء وقف إطلاق النار ووفقًا للاتفاق، يواصل تدمير تلك الأنفاق.