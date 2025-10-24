إعلان

المتحدث الرسمي للبنتاجون يكشف لمصراوي كيف يضمنون قانونية عمليات الكاريبي؟

كتب : وائل توفيق

08:35 م 24/10/2025
كتب– وائل توفيق:

قال المتحدث الرسمي باسم البنتاجون، شون بارنيل، لموقع مصراوي، إن عملياتنا الحالية في منطقة البحر الكاريبي قانونية بموجب القانونين الأمريكي والدولي.

وأضاف، بارنيل، أن جميع الإجراءات متوافقة تماما مع قانون النزاعات المسلحة.

ولفت إلى أن محامون من جميع المستويات شاركوا في مراجعة هذه العمليات بدقة قبل تنفيذها، ولم يشكك أحد في قانونيتها.

ومن جانبه، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسث، اليوم، عن تنفيذ ضربة جوية على قارب في المياه الدولية للبحر الكاريبي، أسفرت عن مقتل ستة أفراد.

وادعى البنتاجون أن القارب كان متورطًا في تهريب المخدرات ومرتبطًا بجماعة "ترين دي أراغوا"، التي صنفتها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.

هذه الضربة هي الأحدث في سلسلة من الهجمات التي استهدفت قوارب تهريب المخدرات منذ سبتمبر 2025.

