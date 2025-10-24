الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مسؤول الشؤون اللوجستية بحزب الله

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه استهدف اليوم مسؤول الشؤون اللوجستية في قيادة جبهة الجنوب في حزب الله اللبناني بمنطقة النبطية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس": "استهدفنا اليوم عباس حسن كركي مسؤول الشؤون اللوجستية في قيادة جبهة الجنوب في حزب الله بمنطقة النبطية".

وأضاف أدرعي: "لقد قاد المدعو عباس كركي في الفترة الأخيرة وأشرف على عمليات إعادة إعمار قدرات القتال في حزب الله وساهم في المحاولات لإعادة إعمار بنى تحتية جنوب نهر الليطاني والتي تم تدميرها خلال الحرب وخاصة خلال عملية سهام الشمال"، وفق زعمه.