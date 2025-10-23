ماكرون: روسيا تصر على رفض فوري وغير مشروط لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

وكالات:

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن روسيا تصر على رفض فوري وغير مشروط لإطلاق النار في أوكرانيا، مؤكدًا على عزمه لزيادة الضغط على موسكو.

Alongside President @ZelenskyyUa in Brussels.



Together with our European partners and in close coordination with the United States, France continues to support Ukraine to find the path to a just and lasting peace.



As Russia persists… pic.twitter.com/urfjUr7K8f — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 23, 2025

ونشر ماكرون على منصة أكس صورة تجمعه مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي من قمة بروكسل، معلقًا عليها: "تواصل فرنسا، بالتعاون مع شركائنا الأوروبيين وبالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة، لدعم أوكرانيا من أجل إيجاد الطريق إلى السلام العادل والدائم".

وأضاف الرئيس الفرنسي:"بينما تصر روسيا على معارضة وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط، فإننا عازمون على زيادة الضغوط على موسكو".

ورحب ماكرون بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا، فضلاً عن العقوبات التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي.