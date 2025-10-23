إعلان

ماكرون: روسيا تصر على رفض فوري وغير مشروط لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

كتب : مصراوي

08:01 م 23/10/2025

إيمانويل ماكرون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات:

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن روسيا تصر على رفض فوري وغير مشروط لإطلاق النار في أوكرانيا، مؤكدًا على عزمه لزيادة الضغط على موسكو.

ونشر ماكرون على منصة أكس صورة تجمعه مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي من قمة بروكسل، معلقًا عليها: "تواصل فرنسا، بالتعاون مع شركائنا الأوروبيين وبالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة، لدعم أوكرانيا من أجل إيجاد الطريق إلى السلام العادل والدائم".

وأضاف الرئيس الفرنسي:"بينما تصر روسيا على معارضة وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط، فإننا عازمون على زيادة الضغوط على موسكو".

ورحب ماكرون بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا، فضلاً عن العقوبات التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيمانويل ماكرون وقف إطلاق النار في أوكرانيا روسيا روسيا تعارض وقف إطلاق النار الرئيس الفرنسي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اعترافات جديدة في تحقيقات "جريمة المنشار": أبويا مالوش ذنب وده اللي حصل
رئيس المخابرات العامة يستقبل الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
خاص.. تفاصيل مشادة صلاح وسلوت داخل غرفة الملابس: "ده قلة احترام"