بريطانيا تعتقل 3 أشخاص للاشتباه في تعاونهم مع المخابرات الروسية

كتب : مصراوي

06:44 م 23/10/2025

الشرطة البريطانية - أرشيفية

(د ب أ)

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن (الميتروبوليتان) القبض على 3 أشخاص للاشتباه في مساعدتهم جهاز الاستخبارات الروسي.

وألقي القبض على الرجال الثلاثة الذين يبلغون من العمر 44 و45 و48 عاما، في إطار تحقيق في ارتكاب جرائم بموجب قانون الأمن الوطني، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وأضافت الشرطة أن هذا يأتي فيما يعمل المحققون على اتخاذ حملة إجراءات صارمة ضد العدد المتزايد من "الوكلاء" الذين تجندهم أجهزة الاستخبارات الأجنبية.

وألقي القبض على الرجال في عناوين بغرب ووسط لندن اليوم الخميس، وتم ايداعهم في أحد أقسام شرطة لندن.

وقالت الشرطة إنه جاري تنفيذ عمليات بحث في تلك العناوين وغيرها بغرب لندن.

