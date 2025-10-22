إعلان

حماس: إسرائيل تتلكأ ولم تلتزم باتفاق ترامب للسلام

كتب : مصراوي

09:43 م 22/10/2025

حماس

وكالات

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل رضوان، أن الحركة تحرص على إنجاح اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على أن إسرائيل تحاول التهرب من استحقاقاته.

وقال رضوان خلال تصريحات لقناة الجزيرة، "إن قوات الاحتلال لا تدخل إلى القطاع مساعدات إلا ما يشبه نقطة في بحر"، مضيفًا:"إسرائيل تتلكأ ولم تلتزم بكامل الجزء الإنساني من الاتفاق".

وأوضح القيادي بحماس أن هناك أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الركام والدفاع المدني بحاجة لمعدات ثقيلة لانتشالهم، مؤكدًا أن الاحتلال تسبب في قتل أسراه والآن يتلكأ في تزويدنا بمعدات ثقيلة لإخراجهم ثم يلومنا.

ودعا رضوان الوسطاء وواشنطن للضغط لإلزام الاحتلال باستحقاقات الاتفاق الذي تحرص حركة حماس على تنفيذه.

حماس إسرائيل تتلكأ ولم تلتزم باتفاق السلام اتفاق ترامب للسلام حماس تحرص على إنجاح اتفاق ترامب

إعلان

