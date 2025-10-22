ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 150% على الصين

مصراوي

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية بنسبة 150% إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من نوفمبر المقبل، مؤكدا أنها لن تتحمل هذه الرسوم.

وخلال مؤتمر صحفي، انتقد ترامب سياسات الصين تجاه الولايات المتحدة، قائلا إن السبب في ذلك هو "غياب قيادات أمريكية كفؤة" في السنوات الماضية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيبحث قضية الرسوم الجمركية مع نظيره الصيني شي جين بينج خلال اجتماعه المرتقب في كوريا الجنوبية، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية مسألة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.

وأضاف ترامب خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، أن الولايات المتحدة أصبحت دولة ثرية، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية ساهمت في حماية الاقتصاد الوطني، وأنه "بدونها سنواجه تراجعًا اقتصاديًا".

وأوضح أنه نجح في جذب استثمارات بقيمة 17 تريليون دولار إلى الولايات المتحدة، متوقعًا أن يرتفع الرقم إلى 20 تريليون دولار قريبًا، كما عبّر عن تفاؤله بـ"اجتماع ناجح للغاية" مع الرئيس الصيني، مؤكدًا السعي إلى إبرام صفقة جيدة للطرفين.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تتقدم على الصين في مجال الذكاء الصناعي، وأن واشنطن أصبحت مدينة آمنة بفضل نشر الحرس الوطني فيها.

وانتقد الرئيس الأمريكي الحزب الديمقراطي، معتبرًا أن إصرارهم على رفض مشروع قانون الإنفاق الحكومي قد يؤدي إلى وفاة أمريكيين نتيجة تعطيل الإجراءات الضرورية للأمن الداخلي.