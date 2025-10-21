قطر تُعيّن سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى مصر.. فماذا يعني ذلك؟

مصراوي

أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، القرار الأميري رقم 48 لعام 2025 بتعيين جاسم بن عبدالرحمن بن محمد العبدالرحمن آل ثاني سفيرا فوق العادة مفوضًا لدى مصر.

ويختلف السفير فوق العادة المفوض عن الممثل الدبلوماسي للدولة في قنصليتها أو سفارتها لدى دولة أخرى، إذ يتمتع بصلاحيات أكبر يمنحها له رئيس دولته، مثل إبرام الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات دون الرجوع إلى حكومته.

وتُعد صفة السفير فوق العادة، الأعلى مرتبة بين السفراء وفق تدرج البعثات الدبلوماسية، إذ تُمنح لشخص مكلف بمهام خاصة لدى دول أخرى أو منظمات دولية، وفق ما يتيحه القانون الدبلوماسي الدولي.

ويمكن لرئيس الدولة فقط تعيين سفير فوق العادة وإنهاء مهامهم.

ووفقا لـ"الموسوعة السياسية"، فقد عرّف السفير رخا أحمد حسن عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة وهي منظمة غير رسمية، السفير فوق العادة، بأنه تعبير دبلوماسي يشير إلى أن ذلك السفير يمثل رئيس دولته بحسب معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961.