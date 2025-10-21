محكمة استئناف تٌجيز لـ ترامب نشر قوات الحرس الوطني في بورتلاند



وكالات

أجازت محكمة استئناف أمريكية، اليوم الإثنين، للرئيس دونالد ترامب نشر قوات الحرس الوطني في بورتلاند على الرغم من اعتراض حاكم ولاية أوريجون.

وخلصت محكمة الاستئناف إلى أنه من المحتمل أن يكون الرئيس قد مارس سلطته القانونية عندما أصدر أمرا فدراليا بنشر الحرس الوطني في بورتلاند.

ويمهّد القرار القضائي الطريق أمام نشر 200 عنصر لحماية مبان فدرالية حيث تقول السلطات إن متظاهرين يعوقون إنفاذ قوانين الهجرة.

ومؤخرا أمر ترامب بنشر قوات الحرس الوطني في بورتلاند وشيكاغو في إطار حملة لمكافحة الهجرة غير النظامية شهدت كذلك نشر وحدات فدرالية في لوس أنجليس وواشنطن العاصمة وممفيس.

وفي إطار هذه الحملة تنفّذ وحدات عسكرية تضمّ عناصر ملثّمين ومسلّحين يستخدمون مركبات لا تحمل ما يدلّ على الجهة التابعة لها وأخرى مصفّحة، عمليات دهم تستهدف أحياء سكنية وأعمالا تجارية، ما أدّى إلى اندلاع تظاهرات احتجاجية، وفقا للعربية.