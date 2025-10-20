إعلان

رئيس الكنيست: إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع جثث الأسرى من غزة

كتب : مصراوي

05:42 م 20/10/2025

رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا

وكالات

قال رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، إن دولة إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع جثث الأسرى القتلى من قطاع غزة.

ورفض أوحانا خلال افتتاح الدورة الشتوية للمجلس اليوم الاثنين، سيطرة السلطة القضائية على السلطة التشريعية، مشددًا على أنه أمر ينافي مبادئ الديمقراطية في إسرائيل.

وأوضح رئيس الكنيست، أن المنظومة القضائية والتي تضم المستشار القضائي للحكومة توسع صلاحياتها وتقوم فعليا بعرقلة اختيار الشعب الإسرائيلي، مؤكدًا أن الكنيست هو المؤسسة الوحيدة التي تمثل كل مكونات المجتمع الإسرائيلي.

وأكد رئيس الكنيست، أن دولة إسرائيل بحاجة لمنظومة قضائية يمكن للجمهور أن يثق بها بصفتها سلطة تخدمه، مضيفًا "البعض يريدون مني أن أغض الطرف عما يحدث للديمقراطية الإسرائيلية".

جثث الأسرى إسرائيل الكنيست الإسرائيلي اتفاق غزة

