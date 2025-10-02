الكرملين يعلن توقف المفاوضات حول أوكرانيا إلى وقت غير معلوم

وكالات

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الخميس، إن روسيا رصدت تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن احتمال وقوع هجمات في عمق روسيا.

وأكد الكرملين، خلال بيان له اليوم الخميس، أنه لا سلاح سحريا لكييف وليس بمقدور أي سلاح تغيير مجرى الأحداث على الجبهة بشكل جذري.

وأشار الكرملين، إلى أن "المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية متوقفة إلى وقت غير معلوم، بسبب موقف نظام كييف المنفصل عن الواقع"، مشددًا على أن روسيا تبقى منفتحة على الحوار والتواصل مع جميع الدول.

وفي وقت سابق، ذكر المتحدث باسم الكرملين، أن روسيا سترد بالطريقة المناسبة على تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" أمريكية الصنع.

وأكد بيسكوف تعليقا على إمكانية تسليم أوكرانيا أصولا روسية مجمدة، أن محاولات الاستيلاء على ممتلكات روسيا لن تمر دون رد.

وفي الوقت الحالي، تدرس الإدارة الأمريكية طلبا أوكرانيا للحصول على صواريخ "توماهوك" التي يبلغ مداها 2500 كيلومتر، وهي مسافة كافية لضرب العاصمة الروسية موسكو وأجزاء واسعة من الأراضي الروسية حال أُطلقت من أوكرانيا.

وقبل أيام، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" "بعد رؤية المشاكل الاقتصادية التي تسببها الحرب لروسيا، أعتقد أن أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، في وضع يسمح لها بالقتال واستعادة كل أوكرانيا إلى شكلها الأصلي".