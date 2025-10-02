قوة إسرائيلية خاصة تختطف ابنة الدكتور الأسير مروان الهمص في غزة

وكالات

كشفت مصادر فلسطينية، اليوم الخميس، اختطاف قوة إسرائيلية خاصة، الممرضة تسنيم الهمص في مواصي خان يونس بغزة، وهي ابنة الطبيب مروان الهمص الذي اختطف قبل أشهر بالطريقة ذاتها.

وأكدت مصادر عائلية، اختطاف الممرضة تسنيم من قِبَل قوة خاصة من جيش الاحتلال من محيط مكان عملها بأحد النقاط الطبية بخان يونس جنوبي قطاع غزّة.

وفي 21 يوليو اختطفت قوة خاصة والدها الطبيب، مروان الهمص، مدير المستشفيات الميدانية أثناء زيارته مستشفى الصليب الأحمر غربي خان يونس.

وأكد مدير عام وزارة الصحة في غزة الطبيب منير البرش، أن قوات الاحتلال اختطفت الطبيب الهمص، من أمام مستشفى الصليب الأحمر الميداني بالقرب من منطقة “فش فرش” جنوبي قطاع غزّة، في جريمةٍ بحق الكوادر الطبية في غزة.