وكالات

حذّر مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض من أن استمرار الإغلاق الحكومي سيُكبّد الولايات المتحدة خسائر اقتصادية ضخمة، قد تصل إلى 15 مليار دولار أسبوعيًا من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما نقل موقع بوليتيكو الأمريكي الخميس.

وجاء في المذكرة، التي وُصفت بأنها موجهة إلى الجمهوريين في الكونغرس، أن الإغلاق الممتد لشهر واحد قد يؤدي إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بنحو 43 ألف شخص، دون احتساب 1.9 مليون موظف مدني فيدرالي يعملون حاليًا من دون أجر أو جرى تعليقهم مؤقتًا، حيث يعيش 80% منهم في منطقة واشنطن.

ووفق المذكرة المؤلفة من أربع صفحات، فإن إغلاقًا يستمر شهرًا واحدًا سيؤدي أيضًا إلى تراجع إنفاق المستهلكين بمقدار 30 مليار دولار، نصفها بسبب تضرر الموظفين الفيدراليين مباشرة، والباقي نتيجة انعكاسات على قطاعات اقتصادية أخرى.

واستند التحليل إلى بيانات من جولدمان ساكس، وشركة Fiserv، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأشار البيت الأبيض في بيان إلى أن "العواقب الاقتصادية الحقيقية لإغلاق طويل تقع على عاتق الديمقراطيين في مجلس الشيوخ"، متهمًا إياهم بعرقلة عمل الحكومة من أجل "تقديم رعاية صحية مجانية للمهاجرين غير الشرعيين".

وتأتي هذه التطورات فيما يحاول البيت الأبيض تنسيق موقف جمهوري موحّد في مواجهة الإغلاق، في وقت تُظهر فيه استطلاعات الرأي أن نسبة أكبر من الناخبين تُحمّل الجمهوريين المسؤولية عن الأزمة، رغم اعتقاد قطاعات واسعة أن الحزبين معًا مسؤولان عنها.

وتحذّر المذكرة من تداعيات اجتماعية متزايدة كلما طال أمد الإغلاق، بما في ذلك تعطيل برنامج المساعدات الغذائية للنساء والأطفال الرضع مع حلول أكتوبر، وتأخير خدمات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، إضافة إلى تهديد تمويل برامج "هيد ستارت".

كما توقعت المذكرة أن يشهد قطاع الطيران اضطرابات واسعة، إذ سيواصل موظفو أمن النقل ومراقبو الحركة الجوية العمل دون أجر، ما قد يرفع معدلات الغياب إلى 10% مقارنة بـ3% في الإغلاقات السابقة، ويؤدي إلى تأخيرات متسلسلة في المطارات عبر البلاد.

وتزامن نشر هذه المذكرة مع بيانات من شركة ADP للرواتب أظهرت فقدان الاقتصاد الأمريكي 32 ألف وظيفة في القطاع الخاص خلال سبتمبر، وسط تدقيق متزايد في سياسات ترامب الاقتصادية، خاصة الرسوم الجمركية.