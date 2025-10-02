شهيدان وجريح إثر غارة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان- صور

اعتراض واعتقالات.. ما حدث مع أسطول الصمود في صور وفيديوهات

وفد رسمي من وزارة الدفاع السورية يصل إلى موسكو- صور



وكالات

استشهد شخصين اليوم الخميس، بينما أصيب ثالث جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق الجرمق ـ الخردلي جنوب لبنان.

وشنت مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي غارة على سيارة على طريق الجرمق ـ الخردلي بالقرب من بلدة كفرتبنيت جنوب لبنان.

مقاطع فيديو مصورة، أظهرت ألسنة النيران تلتهم السيارة المستهدفة، فيما تحدث ملتقطو الفيديوهات عن تناثر أشلاء القتلى في محيط الاستهداف.

ولم ترد معلومات حتى الآن عن الحالة الصحية للمصاب، الذي نقل على الفور إلى إحدى مستشفيات المناطقة لتلقي العلاج.

وتواصل القوات الإسرائيلية بصورة شبه يومية، رغم اتفاق وقف النار، تنفيذ غارات مستهدفة سيارات وبنى تحتية داخل الأراضي اللبنانية، بزعم أنها تابعة لحزب الله.

واستشهد أمس الأربعاء شخص وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كفرا جنوب البلاد، وفقا لروسيا اليوم.