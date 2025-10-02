اعتراض واعتقالات.. ما حدث مع أسطول الصمود في صور وفيديوهات

وكالات

أظهرت لقطات من البث المباشر على متن سفن أسطول الصمود العالمي، لحظات هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على النشطاء الدوليين وإلقاء القبض عليهم.

وخلال المشاهد، ظهر النشطاء على متن سفينتي "جينوت 3" و"ميتيك" وهم رافعين أذرعهم لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي مقطع فيديو نشرته وزارة الخارجية الإسرائيلية، ظهرت الناشطة السويدية جريتا ثونبرج التي كانت على متن إحدى سفن أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، بعد إلقاء القبض عليها.

Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.

Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

وعلّقت الخارجية الإسرائيلية على الفيديو، وكتبت: "تم إيقاف عدة سفن تابعة لأسطول حماس-صمود بأمان، ويجري نقل ركابها إلى ميناء إسرائيلي. جريتا وصديقاتها بخير وصحة".

وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء، قال منظمو أسطول الصمود العالمي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترضوا مجموعة من السفن التابعة للأسطول وصعدوا على متنها قبيل اقترابها من غزة.

وذكر المنظمون، أنهم رصدوا ما يقرب من 20 سفينة مجهولة الهوية بينما تقترب من الأسطول في وقت سابق، ما دفعهم إلى إعلان حالة الطوارئ وارتداء سترات النجاة.

EMERGENCY ALERT ❗❗❗❗



THE MOMENT #GlobalSumudFilotilla BOAT, THE ADARA, WAS CAPTURED BY ISRAELI OCCUPATION FORCES ❗❗❗❗❗❗❗#AllEyesOnSumudFlotilla #GlobalSumudFlottila pic.twitter.com/NbRERzHRkb — Global Sumud Flotilla ✨ (@GSMFlotilla) October 1, 2025

لاحقا، قال منظمو الأسطول، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترض عدّة سفن بشكل غير قانوني في المياه الدولية، مشيرين إلى أنهم يعملون لمعرفة مصير جميع النشطاء وأفراد الطواقم.

وأشار منظمو أسطول الصمود، إلى أن أجهزة الاتصال على متن سفن الأسطول تعرضت للتشويش قبل صعود قوات الاحتلال على متنها، ما أدى إلى تداخل الاتصالات والمشاهد من الكاميرات التي كانت تصور بثا مباشرا من السفن المختلفة.

وحتى الآن، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهى من اعتراض جميع سفن أسطول الصمود، في حين يقول بعض الناشطون إن سفنهم لا تزال تبحر متجاهلة التحذيرات الإسرائيلية.

SETTING THE OCCUPYING FORCES STRAIGHT. NO ONE CARES ABOUT THEIR LITTLE THREATS. pic.twitter.com/33wL7Jozws — Global Sumud Flotilla ✨ (@GSMFlotilla) October 1, 2025

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن سلاح البحرية بجيش الاحتلال تواصل مع سفن أسطول الصمود لتحذيره من الاقتراب من منطقة قتلا نشطة وانتاجه الحصار البحري "القانوني"، داعيا الأسطول إلى تغيير مساره إلى ميناء أسدود.

ونوّهت الخارجية الإسرائيلية، إلى أنها جددت عرضها بنقل المساعدات على متن سفن أسطول الصمود بشكل سلمي عبر قنوات آمنة إلى قطاع غزة.

ويتألف أسطول الصمود العالمي من أكثر من 40 قاربا مدنيا، تحمل على متنها نحو 500 ناشط بمن فيهم برلمانيون ومحامون.

ويُعد أسطول الصمود، أحدث محاولة مدنية دولية تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الطارئة إلى غزة. وكان من المفترض أن يصل الأسطول إلى شواطئ غزة صباح الخميس ما لم تقم قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتراضه.