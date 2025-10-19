إعلان

إصابة طائرة تقل وزير الحرب الأمريكي على ارتفاع 11 ألف قدم- صور

كتب : مصراوي

02:19 ص 19/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    وزير الحرب الأمريكي
  • عرض 5 صورة
    وزير الحرب الأمريكي
  • عرض 5 صورة
    68f41cac4c59b727041330ff
  • عرض 5 صورة
    وزير الحرب الأمريكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن حطاما فضائيا أو نيزكا صغيرا أصاب طائرة تقل وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، أثناء رحلة من دنفر إلى لوس أنجلوس.

وتصدع الزجاج الأمامي لطائرة بوينغ 737 ماكس على ارتفاع 11000 متر.

ونشرت وسائل إعلام أمريكية صورا وثقت إصابة الطيار بجروح بالإضافة إلى تضرر أجهزة التحكم في الطائرة، وفقا لروسيا اليوم.

ويوم الأربعاء، أرسلت طائرة بوينغ تقل وزير الحرب الأمريكي إشارة استغاثة فوق المحيط الأطلسي بسبب تصدع في الزجاج الأمامي.

وكان هيجسيث في طريقه من بروكسل إلى الولايات المتحدة، لكنه اضطر إلى الهبوط اضطراريا في المملكة المتحدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الحرب الأمريكي إصابة طائرة تقل وزير الحرب الأمريكي لوس أنجلوس أمريكا الولايات المتحدة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجونة السينمائي.. نجوم وحكايات اليوم الثالث من المهرجان (تغطية خاصة)
ملتزمون بدعم إسرائيل.. الخارجية الأمريكية تكشف لمصراوي من يتحمل "التمويل والإشراف" في غزة