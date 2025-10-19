إصابة طائرة تقل وزير الحرب الأمريكي على ارتفاع 11 ألف قدم- صور

"لا ملوك 2".. ملايين الأمريكيين يتظاهرون ضد سياسات ترامب- صور

وكالات

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن حطاما فضائيا أو نيزكا صغيرا أصاب طائرة تقل وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، أثناء رحلة من دنفر إلى لوس أنجلوس.

وتصدع الزجاج الأمامي لطائرة بوينغ 737 ماكس على ارتفاع 11000 متر.

ونشرت وسائل إعلام أمريكية صورا وثقت إصابة الطيار بجروح بالإضافة إلى تضرر أجهزة التحكم في الطائرة، وفقا لروسيا اليوم.

ويوم الأربعاء، أرسلت طائرة بوينغ تقل وزير الحرب الأمريكي إشارة استغاثة فوق المحيط الأطلسي بسبب تصدع في الزجاج الأمامي.

وكان هيجسيث في طريقه من بروكسل إلى الولايات المتحدة، لكنه اضطر إلى الهبوط اضطراريا في المملكة المتحدة.