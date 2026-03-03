في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، تجمع آلاف الأشخاص بشكل سلمي يوم الإثنين، للتنديد والاحتجاج على العملية العسكرية الأمريكية–الإسرائيلية في إيران.

ففي ولاية بوسطن، خرج السكان إلى الشوارع رغم انخفاض درجات الحرارة. وأعرب أحد المحتجين، متحدثًا إلى الحشد، عن معارضته لـ"هذه الحروب التي لا تنتهي، الغبية، وغير الأخلاقية، والخطيرة"، وفقًا لشبكة سي إن إن الأمريكية.

New Yorkers take to the streets to protest the war against Iran



People gathered in the city demanding an end to the military operation.



Chants included: “Money for people’s needs — not for war with Iran!” pic.twitter.com/47eUYuFUWT — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2026

وفي مدينة نيويورك، تجمع حشد من المتظاهرين في مانهاتن في وقفة قصيرة قبل أن يسيروا بشكل سلمي في شوارع المدينة وهم يهتفون "ارفعوا أيديكم عن إيران الآن"، حاملين لافتات وملصقات.

وفي مكان آخر من المدينة، تبنت مجموعة أصغر نبرة مختلفة. ففي تايمز سكوير، تجمع عدة عشرات من الأمريكيين من أصول إيرانية للترحيب بمقتل المرشد الأعلى الإيراني والمطالبة بتغيير النظام.

وقالت تينا راهفار، وهي متظاهرة أمريكية من أصل إيراني، لشبكة WABC التابعة لـشبكة سي إن إن الأمريكية: "لا أحد يكون سعيدًا عندما تتعرض بلاده للهجوم. لكن عندما يتوسل شعب بأكمله أن يتم قصفه، فأنت تعلم أن هناك خطأ ما".

#WATCH | Hundreds of protesters gathered in San Francisco on March 2 to denounce the escalating US-Israeli military campaign against Iran with some expressing anguish over family members affected by the conflict. Others criticised US funding for the war.#SanFrancisco #USIsrael… pic.twitter.com/8WlGMeM8zX — The Federal (@TheFederal_News) March 3, 2026

وسار متظاهرون أمام برج ترامب خلال احتجاج ضد الحرب في إيران يوم الاثنين في نيويورك.

وعلى الساحل الغربي، نظم متظاهرون في لوس أنجلوس تجمعًا احتجاجيًا ضد الضربات، مرددين هتاف "لا للحرب على إيران" ومطالبين بإنهاء التدخل العسكري الأمريكي، كما تجمّع سكان ولاية رود آيلاند المعارضون للضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران في مدينة بروفيدنس يوم الإثنين، للاحتجاج على ما وصفوه بـ"الحرب غير الشرعية".