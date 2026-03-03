إعلان

بالفيديو.. مظاهرات حاشدة في أمريكا تطالب بوقف الحرب على إيران

كتب : وكالات

12:38 م 03/03/2026

احتجاجات لوقف الحرب على إيران

في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، تجمع آلاف الأشخاص بشكل سلمي يوم الإثنين، للتنديد والاحتجاج على العملية العسكرية الأمريكية–الإسرائيلية في إيران.

ففي ولاية بوسطن، خرج السكان إلى الشوارع رغم انخفاض درجات الحرارة. وأعرب أحد المحتجين، متحدثًا إلى الحشد، عن معارضته لـ"هذه الحروب التي لا تنتهي، الغبية، وغير الأخلاقية، والخطيرة"، وفقًا لشبكة سي إن إن الأمريكية.

وفي مدينة نيويورك، تجمع حشد من المتظاهرين في مانهاتن في وقفة قصيرة قبل أن يسيروا بشكل سلمي في شوارع المدينة وهم يهتفون "ارفعوا أيديكم عن إيران الآن"، حاملين لافتات وملصقات.

صورة 1 تظاهرات فى أمريكا

وفي مكان آخر من المدينة، تبنت مجموعة أصغر نبرة مختلفة. ففي تايمز سكوير، تجمع عدة عشرات من الأمريكيين من أصول إيرانية للترحيب بمقتل المرشد الأعلى الإيراني والمطالبة بتغيير النظام.

وقالت تينا راهفار، وهي متظاهرة أمريكية من أصل إيراني، لشبكة WABC التابعة لـشبكة سي إن إن الأمريكية: "لا أحد يكون سعيدًا عندما تتعرض بلاده للهجوم. لكن عندما يتوسل شعب بأكمله أن يتم قصفه، فأنت تعلم أن هناك خطأ ما".

وسار متظاهرون أمام برج ترامب خلال احتجاج ضد الحرب في إيران يوم الاثنين في نيويورك.

وعلى الساحل الغربي، نظم متظاهرون في لوس أنجلوس تجمعًا احتجاجيًا ضد الضربات، مرددين هتاف "لا للحرب على إيران" ومطالبين بإنهاء التدخل العسكري الأمريكي، كما تجمّع سكان ولاية رود آيلاند المعارضون للضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران في مدينة بروفيدنس يوم الإثنين، للاحتجاج على ما وصفوه بـ"الحرب غير الشرعية".

صورة 3 تظاهرات في أمريكاصورة 2 تظاهرات في أمريكا

