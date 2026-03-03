قال حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، إن تصاعد التوترات السياسية والعسكرية في المنطقة يفرض حالة من القلق الشديد على أسواق الطاقة العالمية، وهو ما ينعكس بدوره على مصر باعتبارها جزءًا من السوق العالمي للنفط والغاز.

وأوضح نصر، لمصراوي، أن أسعار النفط تحركت في فترة وجيزة من نحو 60 دولارًا إلى قرابة 82 دولارًا للبرميل.

وأشار نصر، إلى أن استمرار العمليات العسكرية أو تعطل الملاحة في مضيق هرمز قد يدفع الأسعار إلى مستويات تتراوح بين 90 و100 دولار للبرميل، خاصة مع ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على ناقلات النفط.

وأضاف نصر، أن قيام شركات التأمين بإلغاء التغطيات أو رفع أسعارها في مناطق التوتر يمثل عامل ضغط إضافي على الأسعار، لأن تكلفة المخاطر تنتقل مباشرة إلى تكلفة البرميل النهائية.

وأكد نصر، أن أي اضطراب في سلاسل الإمداد أو إغلاق لممرات بحرية استراتيجية ستكون له تداعيات فورية على السوق العالمية.

وشهدت الأسواق العالمية موجة اضطراب قوية، إذ ارتفع خام برنت بنسبة 5.45% ليسجل نحو 82 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.32% ليصل إلى 75.02 دولار للبرميل. في المقابل، قفز الدولار وتراجعت أسواق الأسهم العالمية، في ظل مخاوف من اتساع رقعة المواجهات وتأثيرها على مسار التعافي الاقتصادي العالمي.

وتتجه الأنظار إلى مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط البحرية عالميًا وقرابة 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال، حيث أظهرت بيانات تتبع السفن تكدس الناقلات على جانبي المضيق رغم عدم إغلاقه رسميًا، وسط مخاوف من استهداف الشحنات أو صعوبات التأمين.

تأثير ارتفاع النفط والغاز على مصر

وأكد نصر أن مصر اتخذت إجراءات استباقية مهمة خلال الفترة الماضية، من بينها دعم أنشطة البحث والاستكشاف وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، ما عزز الثقة في قطاع الطاقة وزاد من وتيرة الإنتاج المحلي. كما أشار إلى أن وجود احتياطي استراتيجي من الوقود والغاز يخفف من حدة التأثر الفوري بالتقلبات الخارجية.

ونوه نصر، إلى أن التأثير المحتمل قد يظهر بصورة أوضح في ملف استيراد الغاز، خاصة مع تغير مصادر الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية، موضحًا أن الحكومة عملت على تنويع التعاقدات لتأمين احتياجات السوق، وهو ما يقلص حجم المخاطر لكنه لا يلغيها بالكامل.

وأكد نصر على أن القيادة السياسية تدرك حساسية المرحلة، وأن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية لضمان استقرار السوق المحلية، مشيرًا إلى أن الضغوط السعرية قد تكون واردة إذا طال أمد الأزمة، لكن الوضع الداخلي حتى الآن تحت السيطرة.

