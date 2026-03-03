قال بنك مورجان ستانلي، أحد أكبر البنوك العالمية الأمريكية، إن هناك خطر رئيسي يهدد ميزان الطاقة المصري من انقطاع مطول لتدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر إذ تتلقى مصر نحو مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا عبر خط أنابيب من إسرائيل.

وأشار البنك في تقرير له أطلع عليه "مصراوي" اليوم، إنه بسبب اعتماد مصر على هذا الغاز الطبيعي للاستهلاك المحلي وإعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال المُصنّع من الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا وأسواق أخرى، فإن أي انقطاعات مطولة قد تُفاقم عجز مصر في الطاقة وتُعيق ستراتيجيتها في أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة.

كانت إسرائيل أعلنت السبت الماضي توقف تدفق الغاز إلى مصر بعد توجيه أمريكا وإسرائيل ضربة عسكرية لإيران.

فجوة الطاقة في مصر

في المقابل، بحسب تقرير البنك، فقد يعكس اتساع فجوة الطاقة في السنوات الأخيرة تحوّل مصر من مُصدِّر صافٍ للغاز الطبيعي إلى مُستورد صافٍ له.

ويُوفّر عقد استيراد الغاز عبر خط الأنابيب مع إسرائيل، الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا لمدة 12 عامًا، بعض الحماية لمصر من تقلبات سوق الغاز الطبيعي المسال الفورية.

تعتمد مصر حاليًا على حوالي 5 مليارات متر مكعب من واردات الغاز الطبيعي المسال الفورية، أي ما يُعادل 8% من إمداداتها من الغاز الطبيعي.