نقلت صحيفة "بلومبرج" عن مسؤولين كبار في قطاع الغاز بالصين بأن بكين تمارس ضغوطًا على مسؤولين إيرانيين لتفادي أي خطوة قد تؤدي إلى تعطيل صادرات الغاز القطرية أو شحنات الطاقة الأخرى المارة عبر مضيق هرمز الحيوي، وذلك في ظل الضربات الأميركية الإسرائيلية.

تمثل الصين شريانًا اقتصاديًا مهمًا لطهران، بوصفها المشتري الأكبر لمعظم النفط الإيراني، غير أنها أكبر مستورد للطاقة عالميًا، تعتمد بدرجة أكبر على منطقة الخليج في تأمين احتياجاتها من النفط والغاز، حيث تمر شحنات المصدرين عبر هذا الممر البحري الضيق.

وتثير واردات قطر، التي تشكل نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميًا، قلقًا خاصًا، عقب هجوم بطائرة مسيّرة إيرانية، الاثنين، أدى إلى وقف الإنتاج في رأس لفان، أكبر منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، في أول توقف كامل منذ قرابة ثلاثة عقود من التشغيل.

وذكر مستوردو الطاقة الصينيون أن بكين تسعى لضمان استمرار عبور السفن عبر مضيق هرمز، وفقًا لمسؤولين تنفيذيين في شركات مملوكة للدولة ومطلعين على مناقشات حكومية.

وأشار عدد من هؤلاء المسؤولين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لكون المحادثات غير علنية، إلى أن المسؤولين الحكوميين الصينيين يضغطون على نظرائهم الإيرانيين لضمان عدم استهداف ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال العابرة للمضيق، والسماح باستمرار تدفق الإمدادات.

وتكاد حركة الناقلات عبر هذا الممر الحيوي تكون متوقفة عمليًا منذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل حملة القصف السبت الماضي، وردّ إيران بإطلاق ضربات صاروخية في المنطقة.