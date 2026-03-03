أمريكا تغلق سفاراتها في السعودية والكويت بعد هجوم إيراني

أعلنت السفارة الأمريكية في السعودية، أنها ستلغي جميع المواعيد القنصلية ليوم الثلاثاء بسبب هجوم على المنشأة، من قبل ما يشتبه أنها طائرات مسيرة إيرانية في وقت سابق صباح الثلاثاء.

وأكدت وزارة الدفاع السعودية في وقت سابق وقوع الهجوم، قائلة إنه تسبب في "حريق محدود وأضرار مادية طفيفة". وقال مصدر مطلع لشبكة سي إن إن الأمريكية، إنه لم ترد أي تقارير أولية عن وقوع إصابات.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان لها عبر "إكس"، تويتر سابقًا: "تم إلغاء جميع المواعيد الروتينية والطارئة لخدمات المواطنين الأمريكيين. ولا يزال إشعار البقاء في المنازل ساريًا في جدة والرياض والظهران، ونوصي المواطنين الأمريكيين في المملكة بمواصلة البقاء في منازلهم أيضاً".

وأضافت، أنه ينبغي على جميع الأمريكيين "وضع خطة سلامة شخصية" وتجنب مبنى السفارة حتى إشعار آخر.

كما أعلنت السفارة الأمريكية في الكويت اليوم الثلاثاء، أنها ستغلق أبوابها حتى إشعار آخر "بسبب التوترات الإقليمية المستمرة"، وفق ما ذكرته عبر منصات التواصل الاجتماعي الثلاثاء.

وقالت السفارة عبر حسابها على منصة "إكس"، تويتر سابقًا: "لقد ألغينا جميع المواعيد القنصلية العادية والطارئة. وسنعلن عن موعد عودة السفارة إلى العمليات الطبيعية".

في وقت سابق من الثلاثاء، اعترض الجيش السعودي ودمر ثماني طائرات مسيرة بالقرب من الرياض ومدينة الخرج وسط البلاد، وفقًا لوزارة الدفاع. ولم يذكر بيانها ما إذا كانت الهجمات قد أسفرت عن أي أضرار أو إصابات.