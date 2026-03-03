لم يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره بشن الحرب على إيران وقتل مرشدها بين ليلة وضحاها. فخلف الكواليس، دارت سلسلة من القرارات، والاستعدادات، وخطط الخداع، حتى وصل الأمر إلى صباح السبت الماضي، حين انطلقت عملية "الغضب الملحمي" التي أدخلت الشرق الأوسط في صراع إقليمي واسع لم يُعرف بعد نهايته.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير مطول، عن تفاصيل النقاشات على مدار الأسابيع الماضية بين ترامب وإدارته من جانب، وحكومة نتنياهو من جانب آخر، للمضي قدمًا في ضرب العاصمة طهران بشكل مفاجئ.

واسترجعت الصحيفة الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى المكتب البيضاوي يوم 11 فبراير، والتي سعى خلالها جاهدًا على إبقاء ترامب على مسار الحرب.

وذكرت أنه لسنوات، كانت الولايات المتحدة وإسرائيل تناقشان سرًا هجومًا عسكريًا ضد إيران، ولكن مسؤولي إدارة ترامب بدأوا مؤخرًا بالتفاوض مع الإيرانيين حول مستقبل برنامجهم النووي، وكان نتنياهو يريد التأكد من أن الجهد الدبلوماسي الجديد لن يقوض الخطط.

وعلى مدار ما يقرب من ثلاث ساعات، ناقش ترامب ونتنياهو احتمالات الحرب وحتى التواريخ المحتملة للهجوم، بالإضافة إلى احتمال أن يتمكن الرئيس الأمريكي من التوصل إلى اتفاق مع إيران، وإن بدا هذا الاحتمال ضعيفًا.

لكن بعد أيام، أوضح ترامب علنًا أنه متشكك من المسار الدبلوماسي، واصفًا تاريخ التفاوض مع إيران بأنه مجرد سنوات من "الحديث والحديث والحديث"، وعندما سُئل من الصحفيين عما إذا كان يريد تغيير النظام في إيران، قال: "يبدو أن هذا سيكون أفضل شيء يمكن أن يحدث".

وبعد أسبوعين فقط، قاد الرئيس الولايات المتحدة إلى الحرب، فقد أمر بقصف عسكري واسع بالتنسيق مع إسرائيل، أسفر سريعًا عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وضرب المباني المدنية الإيرانية ومواقع البرنامج النووي العسكري، ودفع البلاد إلى الفوضى وأشعل العنف في المنطقة، مما أدى حتى الآن إلى مقتل 6 جنود أمريكيين وعشرات المدنيين الإيرانيين، بحسب الصحيفة الأمريكية.

مسار معقد نحو الحرب

علنًا، بدا ترامب وكأنه يسلك مسارًا معقدًا نحو العمل العسكري، متنقلًا بين قوله إنه يريد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإيرانية ورغبته في الإطاحة بها، في الوقت الذي ترى "نيويورك تايمز" أنه لم يبذل جهدًا كبيرًا لإقناع الرأي العام الأمريكي بأن الحرب ضرورية الآن، وتشمل الحجج المحدودة التي قدمها هو ومستشاروه "مزاعم كاذبة" حول تهديد إيران الوشيك للولايات المتحدة، وفق تعبيرها.

لكن وراء الكواليس، نما اتجاهه نحو الحرب بلا توقف، مدفوعًا بحلفاء مثل نتنياهو الذين دفعوا الرئيس الأمريكي لتوجيه ضربة حاسمة ضد حكومة إيران؛ وبثقة ترامب نفسه بعد نجاح العملية الأمريكية التي أطاحت بالزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير.

وتحدثت "نيويورك تايمز" في تقريرها الموسع إلى أشخاص لديهم معرفة مباشرة بالمداولات، بالإضافة إلى من شاركوا في النقاش من جميع الأطراف، بما في ذلك دبلوماسيون من المنطقة، ومسؤولون في الإدارتين الإسرائيلية والأمريكية، ومستشارو الرئيس، وأعضاء بالكونجرس، ومسؤولون في الدفاع والمخابرات.

وأشارت إلى أن قرار الولايات المتحدة بضرب إيران كان انتصارًا لنتنياهو، الذي كان يضغط على ترامب منذ أشهر بشأن ضرورة "ضرب ما كان يصفه بنظام ضعيف"، وبعد شهرين، حصل على شيء أفضل: شريك كامل في حرب للإطاحة بالقيادة الإيرانية.

كان قليلون في الدائرة المقربة لترامب يعارضون العمل العسكري، وحتى نائبه جيه دي فانس، "الشكاك منذ زمن طويل بالتدخلات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط"، جادل في اجتماع غرفة الوضع في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة إذا كانت ستضرب إيران، يجب أن "تذهب كبيرة وسريعة"، وفقًا لأشخاص مطلعين على تصريحاته.

في نفس الاجتماع، أخبر كبير مستشاري ترامب العسكريين، رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، الرئيس بأن الحرب قد تؤدي إلى خسائر أمريكية كبيرة. لكن بعد أيام، أخبر ترامب الجمهور أن مستشاره العسكري كان أكثر طمأنينة بكثير.

وأصر البيت الأبيض على أن محادثاته الدبلوماسية مع إيران لم تكن "مجرد تمثيل"، لكن أصبح واضحًا خلال الشهر الماضي أنه لم يكن هناك أبدًا مجال لاتفاق يمكن أن يرضي ترامب ونتنياهو والقادة الإيرانيين في الوقت نفسه أو يؤجل الحرب لأكثر من بضعة أشهر.

وقالت نيويورك تايمز إن المحادثات لم تحقق أي شيء، لكنها لخدمة ترامب كانت تهدف إلى غرض آخر: إتاحة الوقت لاستكمال أكبر تعبئة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ جيل، وشن حرب "بقوة ساحقة وقوة مدمرة"، كما قال ترامب.

تعبئة سريعة

في منتصف يناير، عندما هدد ترامب لأول مرة بضرب إيران دعمًا للاحتجاجات المناهضة للحكومة في البلاد، لم يكن البنتاغون في وضع يسمح له بخوض حرب طويلة في الشرق الأوسط.

لم تكن هناك حاملات طائرات في المنطقة، وكانت أسراب المقاتلات في أوروبا والولايات المتحدة، وكانت القواعد المنتشرة عبر الشرق الأوسط، التي تضم حوالي 40,000 جندي أمريكي، منخفضة في الدفاعات الجوية لحمايتها من انتقام إيراني محتمل.

لم تكن إسرائيل أيضًا جاهزة للحملة العسكرية التي ناقشها نتنياهو مع ترامب في اجتماعهما في ديسمبر، وكانت بحاجة إلى مزيد من الوقت لتعزيز مخزونها من اعتراض الصواريخ ونشر بطاريات الدفاع الجوي في جميع أنحاء البلاد.

في 14 يناير، اتصل نتنياهو بترامب وطلب منه تأجيل أي ضربة عسكرية حتى أواخر الشهر، عندما تكتمل الاستعدادات الدفاعية لإسرائيل، ووافق ترامب على الانتظار، وفق الصحيفة الأمريكية.

تحدث ترامب ونتنياهو عدة مرات في الأسابيع التالية، كما تشاور نتنياهو مع فانس وروبيو وستيف ويتكوف، كبير مفاوضي البيت الأبيض مع إيران، وطار كبار المسؤولين العسكريين والاستخبارات الإسرائيليين إلى واشنطن، وتواصل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بانتظام مع الأدميرال براد كوبر من القيادة المركزية الأمريكية.

بحلول أواخر يناير، تم إنهاء الاحتجاجات في إيران، لكن التخطيط للحرب استمر، وقدم الجيش الأمريكي لترامب مجموعة موسعة من الخيارات، بما في ذلك إرسال قوات أمريكية لشن غارات على مواقع داخل إيران، وأبحرت حاملتا طائرات و12 سفينة مساندة نحو الشرق الأوسط، وأرسل البنتاجون مقاتلات وقاذفات وطائرات تزويد بالوقود وبطاريات دفاع جوي.

بحلول منتصف فبراير، وضع البنتاغون قوة يمكنها دعم حملة عسكرية لعدة أسابيع، وبحلول ذلك الوقت، كان ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر ترامب، يجرون محادثات نووية غير مباشرة مع الإيرانيين بأوامر من ترامب.

لكن كانت هناك مؤشرات على حذر الإدارة. قال روبيو للصحفيين في بودابست في 16 فبراير: "علينا أن نفهم أن إيران تُحكم في النهاية وأن قراراتها تحكمها رجال دين شيعة.. حسنًا؟ هؤلاء الناس يتخذون القرارات السياسية على أساس لاهوت خالص.. هكذا يتخذون قراراتهم.. لذا من الصعب التوصل إلى اتفاق مع إيران."

كانت الرسالة واضحة: حتى مع أن المحادثات كانت حول تفكيك البرنامج النووي الإيراني، كان الهدف يمكن أن يكون إزالة القيادة الإيرانية، وفق التقرير الأمريكي.

تقييم الخيارات العسكرية

في 18 فبراير، في يوم دافئ بشكل غير معتاد في واشنطن، اجتمع فانيس وروبيو، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، مع ترامب لمناقشة التخطيط العسكري.

خلال الاجتماع، ناقش رئيس هيئة الأركان المشتركة مجموعة من الخيارات، من بينها أن القوات الأمريكية يمكن أن تنفذ ضربة محدودة لدفع إيران في المفاوضات، أو حملة أكبر بهدف الإطاحة بالحكومة، وأوضح أن الخيار الأخير يحمل مخاطر عالية من وقوع خسائر أمريكية، ويمكن أن يزعزع استقرار المنطقة ويستنزف بشكل كبير مخزون الذخائر الأمريكية.

أكد الجنرال دان كين أن جميع الخيارات قيد الدراسة ستكون أصعب بكثير من عملية القبض الناجحة على مادورو في فنزويلا، أما فانيس، الذي بدا شخصيًا معارضًا للهجمات العسكرية، فقد جادل بأن الضربة المحدودة كانت خطأ. وقال للمجموعة إنه إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران، فيجب أن "تذهب كبيرة وسريعة".

قبل الاجتماع، بدا أن ترامب يميل نحو استراتيجية ضربة أصغر، تليها أكبر إذا لم تتخلى إيران عن تخصيبها النووي. لكن حجج فانيس بدت مؤثرة. وفي الأيام التالية، تحرك المزيد من المسؤولين نحو فكرة أن الولايات المتحدة وإسرائيل يجب أن تستهدفا معًا ليس فقط البرامج الصاروخية والنووية الإيرانية، بل القيادة نفسها أيضًا.

أنتجت وكالة الاستخبارات الأمريكية سيناريوهات محتملة إذا قُتل المرشد علي خامنئي، في هجوم. قدموا عدة نتائج محتملة، حيث جعل عدد المتغيرات من الصعب على الوكالة التقييم بثقة.

أحد السيناريوهات تصور استبدال خامنئي برجل دين متشدد ربما حتى زعيم أكثر إصرارًا على الحصول على سلاح نووي. سيناريو آخر تنبأ بثورة ضد الحكومة، وهو احتمال اعتبره العديد من مسؤولي الاستخبارات بعيدًا، نظرًا لضعف المعارضة الإيرانية.

استغل عدد من كبار مسؤولي إدارة ترامب سيناريو ثالث: أن مجموعة من الحرس الثوري الإيراني أكثر براغماتية من رجال الدين المتشددين قد تتولى السلطة. حتى لو كان رجل دين لا يزال مسؤولًا رسميًا، فإن تلك المجموعة من قادة الحرس ستقود البلاد فعليًا.

سيكون هذا تحولًا دراماتيكيًا لكتيبة الضباط التي كانت معادية لأمريكا بصرامة لأربعة عقود ومتشابكة بعمق مع القيادة الدينية في إيران.

لكن تحليل وكالة الاستخبارات أشار إلى أنه طالما لم تتدخل الولايات المتحدة في الأنشطة الاقتصادية لهذه الفئة، مثل نفوذها في صناعة النفط، فقد تكون مجموعة الضباط متسامحة تجاه الولايات المتحدة، وربما تتخلى عن البرنامج النووي الإيراني أو تمنع قوات إيران الوكيلة من مهاجمة الولايات المتحدة.

كان هناك أصوات قليلة ضد العمل العسكري، أحد الاستثناءات كان تاكر كارلسون، البودكاستر اليميني والحليف المقرب للرئيس، الذي التقى به في المكتب البيضاوي ثلاث مرات خلال الشهر الماضي ليجادل ضد الهجوم.

استعرض المخاطر على الأفراد العسكريين الأمريكيين، وأسعار الطاقة، والشركاء العرب في المنطقة إذا دخلت الولايات المتحدة الحرب مع إيران. وقال للرئيس إنه يجب ألا يُحاصر بسبب إسرائيل، بحجة أن رغبتها في ضرب إيران هي السبب الوحيد الذي جعل الولايات المتحدة تفكر حتى في الهجوم، وحث ترامب على تقييد نفوذ نتنياهو.

جولة أخيرة من الدبلوماسية

يوم الخميس، وبعد يومين من خطاب حالة الاتحاد، سافر ويتكوف وكوشنر إلى جنيف للتفاوض مرة أخيرة مع عباس عراقجي، وزير الخارجية المتحدث بالإنجليزية والملم بالسياسة الأمريكية.

قدمت إيران خطة من سبع صفحات بمستويات مقترحة من التخصيب النووي المستقبلي، أرقام أقلقت ويتكوف وكوشنر.

لا يزال الأمريكيون يريدون التزام الإيرانيين بـ "صفر تخصيب"، واقترحوا تزويدهم بالوقود النووي مجانًا لبرنامج مدني، لكن الإيرانيين رفضوا، وفقًا لمسؤول أمريكي. وبعد انتهاء المحادثات، أخبر ويتكوف وكوشنر ترامب أنهم لا يعتقدون أن اتفاقًا يمكن أن يتحقق.

في ذلك اليوم، استضاف ترامب 4 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في المكتب البيضاوي للحديث حول جدول أعماله التشريعي، وتحولت المحادثة في النهاية إلى إيران.

قال السيناتور ليندسي غراهام، جمهوري من ساوث كارولينا ومؤيد صريح لضرب إيران، إن الرئيس كان محبطًا ولا يعتقد أن الإيرانيين مهتمون بالتوصل إلى اتفاق.

انقلاب استخباراتي

في الواقع، كانت الولايات المتحدة وإسرائيل تناقشان بالفعل احتمال شن ضربة يوم الأربعاء، أي قبل يوم من المحادثات المقررة في جنيف. نقل البيت الأبيض الضربة إلى ليلة الخميس لإعطاء الإيرانيين فرصة أخيرة للتخلي عن طموحاتهم في التخصيب النووي. ثم تم تأجيلها مرة أخرى حتى يوم الجمعة، بهدف ضرب طهران تحت ستار الظلام.

تم تحديد التوقيت في نهاية المطاف بفضل "انقلاب استخباراتي" مذهل، فقد علمت وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، التي كانت تتابع تحركات خامنئي عن كثب، أنه يخطط للتواجد في مجمعه السكني في وسط طهران صباح السبت. وكان من المقرر أن يجتمع كبار القادة المدنيين والعسكريين الإيرانيين في نفس المكان، في نفس الوقت.

نقلت وكالة الاستخبارات المعلومات إلى الإسرائيليين، وقرر قادة كلا البلدين بدء الحرب بضربة جريئة من نوع "القطع الرأسي" (اغتيال القيادة) في وضح النهار.

وأثناء رحيله إلى كوربوس كريستي بعد ظهر يوم الجمعة لإلقاء خطاب حول الطاقة، أصدر ترامب أمر التنفيذ الرسمي.

في حين كانت هناك دلائل كثيرة على أن الأمريكيين كانوا يجهزون لهجوم محتمل، اعتقد الإيرانيون أن الضربة من غير المرجح أن تحدث في وضح النهار، وفقًا لأربعة مسؤولين إيرانيين.

كان ذلك صباح يوم السبت، بداية أسبوع العمل في إيران، حين كان الأطفال في المدارس والناس متجهين إلى أعمالهم.

أولئك الذين حضروا اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي لم يشعروا بأي استعجال للاجتماع في المخابئ تحت الأرض أو مواقع سرية أخرى قد تكون مجهولة للجواسيس الأمريكيين أو الإسرائيليين.

وقال خامنئي لدائرة مقربة منه إنه في حال حدوث حرب، يفضل البقاء في مكانه والشهادة على دمائه بدلًا من أن يحكم عليه التاريخ كزعيم اختبأ، وفقًا للمسؤولين.

كان في مكتبه في جزء آخر من المجمع بينما كان كبار القادة يجتمعون لعقد اجتماعهم. وطلب الحصول على إحاطة عند انتهاء الاجتماع.

وانطلقت الصواريخ بعد وقت قصير من بدء الاجتماع.