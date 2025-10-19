إعلان

شرطة نيويورك تكشف آخر تطورات احتجاجات "لا ملوك" المناهضة للحكومة الأمريكية

كتب : مصراوي

01:57 ص 19/10/2025

احتجاجات في امريكا

وكالات

اندلعت احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة الأمريكية تحت شعار " No Kings" "لا ملوك" في مدينة نيويورك وولايات أمريكية أخرى.

ووفقا لشرطة نيويورك، تجاوز العدد الإجمالي للمشاركين في الاحتجاجات في هذه المدينة 100 ألف شخص.

وجرى تجمع المتظاهرين الرئيسي في ساحة تايمز سكوير، وبعدها سار المتظاهرون بشكل منظم عبر المدينة.

ويدين منظمو الاحتجاجات ما وصفوه بـ"هجمات" الرئيس ترامب على الحقوق التي يضمنها التعديل الأول للدستور الأمريكي كما يتهمونه بالتوجهات الاستبدادية.

وفي بيان رسمي صدر عبر منصة التواصل الاجتماعي X، أكدت هيئات تطبيق القانون، أن أكثر من 100 ألف شخص في جميع أحياء نيويورك الخمسة مارسوا بشكل سلمي حقوقهم التي يكفلها لهم التعديل الأول.

وبحسب الشرطة، تفرق أغلب المشاركين في المظاهرة، ولم ترد أنباء عن وقوع حوادث أو اعتقالات، وفقا لروسيا اليوم.

