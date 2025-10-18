إعلان

مقر عائلات الأسرى يكشف هوية جثة أسير إسرائيلي

كتب : مصراوي

10:50 ص 18/10/2025

تسليم جثث أسرى إسرائيليين

مصراوي

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مقر عائلات الأسرى تأكيده أن الأسير الذي أُعيدت جثته الليلة هو إلياهو مرجليت.

وقالت الهيئة، إن حركة حماس ما زالت تحتجز 18 جثة على الأقل داخل قطاع غزة بعد تسليمها 10 جثث.

وقبل ساعات أعلن الجيش الإسرائيلي تسلم جثمان أحد الأسرى في غزة، قائلًا إنه نُقل إلى مركز الطب الشرعي للتعرف على هويته، ليرتفع إجمالي عدد الجثامين الإسرائيلية المستلمة إلى 11 من أصل 28.

كما أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تسلمت من الصليب الأحمر جثمان محتجز إسرائيلي في قطاع غزة.

وفي سياق منفصل، قالت القناة 13، اليوم السبت، إن ضباطًا أمريكيين سيقيمون مركزًا بغلاف غزة لإدارة قوات دولية مهمتها البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين.

وتتواصل جهود البحث عن جثث أسرى إسرائيليين قُتلوا في قطاع غزة لتسليمها إلى إسرائيل وفقًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، لكن عمليات البحث تواجه عددًا من العراقيل أبرزها غياب المعدات اللازمة ورفض إسرائيل دخول فرق أجنبية متخصصة للمساعدة في البحث.

