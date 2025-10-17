سفير دولة الإمارات يعرب عن سعادته بلقاء الدكتور أحمد الطيب

وكالات

أعرب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية حمد الزعابي، عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء النيلين.

ووصف الزعابي فضيلة الإمام الأكبر بأنه "رمز إبداعي وعلمي كبير"، مشيدًا بـ"حكمته القوية ورؤيته الدينية التي قامت على قيم السماحة والوسطية".

وأشار السفير الإماراتي إلى أنه تم خلال اللقاء تبادل الحديث حول عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، والدور الريادي للأزهر الشريف في نشر قيم التسامح والتعايش حول العالم.

وأضاف الزعابي: "أعتز بأن الأزهر الشريف يمثل الجسر المشترك بين بلدينا، في توثيق الروابط الإماراتية الأزهرية وتعزيز التعاون والمساهمات العالمية المشتركة التي تتطور يومًا بعد آخر"، مؤكدًا المضي قدمًا برؤية مستلهمة من قيادة دولة الإمارات الرشيدة، امتدادًا لنهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ترسيخ قيم الأخوة الإنسانية وبناء مستقبل يسوده السلام والخير.