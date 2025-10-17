بعد مكالمة بوتين.. ترامب يحدد موقفه من توريد صواريخ توماهوك لأوكرانيا

د ب أ

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا ينبغي لبلاده استنفاد مخزونها من صواريخ "توماهوك" المجنحة، التي تطلب أوكرانيا من الولايات المتحدة تزويدها بها.

وأشار ترامب خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، إلى أن مسألة صواريخ "توماهوك" نوقشت خلال المحادثة، وقال ردًا على سؤال حول احتمال تسليم أوكرانيا هذه الصواريخ: "نحن بحاجة إلى صواريخ توماهوك للولايات المتحدة أيضًا. لدينا الكثير منها، لكننا بحاجة إليها".

وتابع: "أعني، لا يمكننا استنفاد مخزون بلادنا. كما تعلمون، هذه الصواريخ مهمة جدًا، وقوية جدًا، ودقيقة جدًا، وجيدة للغاية، لكننا بحاجة إليها أيضًا، لذلك لا أعرف ما الذي يمكننا فعله حيال ذلك".

ورد ترامب بسخرية على صحفية سألته عمّا إذا كان الرئيس الروسي حاول إقناعه بالتخلي عن فكرة تسليم "توماهوك" لأوكرانيا، فقال: "هل تعتقدين أنه كان سيقول: أرجوك بِع صواريخ توماهوك لكييف؟ في الواقع، قلت له: هل تمانع لو نقلت بضعة آلاف من صواريخ توماهوك إلى الجانب الآخر؟ لقد قلت ذلك له بهذه العبارات".

وأوضح أنه أراد عمدًا إثارة هذه المسألة بطريقة "فكاهية بعض الشيء"، وأضاف: "هل تعتقدون أنه كان سيقول: أتمنى أن أرى صواريخ توماهوك وهي تحلق في اتجاهي؟". ووصف ترامب هذه الصواريخ بأنها "سلاح مدمّر للغاية"، وقال: "لا أحد يريد أن تُطلق عليه صواريخ توماهوك".

واليوم الجمعة، يعتزم ترامب استضافة فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، وذكر في وقت سابق أن زيلينسكي سيطلب منه خلال هذا اللقاء توريد صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا. وفي 12 أكتوبر، صرّح الرئيس الأمريكي بأنه سيحتاج على الأرجح إلى مناقشة الأمر مع بوتين قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن إمكانية تسليم الصواريخ إلى كييف.

من جانبه، سبق أن أكد بوتين أن استخدام صواريخ "توماهوك" دون مشاركة مباشرة من العسكريين الأمريكيين أمر مستحيل، محذرًا من أن ذلك سيعني "مرحلة تصعيد جديدة نوعيًا، بما في ذلك في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة".

وفي المؤتمر الصحفي نفسه، أكد الرئيس الأمريكي أنه لن يسمح للنزاع بين روسيا وأوكرانيا بالتحول إلى صراع عالمي، وقال: "أعتقد أنه كان يمكن أن يؤدي ذلك إلى حرب عالمية ثالثة، لكن هذا لن يحدث".

وأضاف ترامب أن لقاء قمة جديدًا بينه وبين بوتين سيُعقد في بودابست "على الأرجح خلال أسبوعين"، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي ربما لا يكون مناسبًا لفرض عقوبات جديدة على روسيا.

ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب بعد محادثته الهاتفية الأخيرة مع الرئيس الروسي ترفع عمليًا خيار تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" عن الطاولة.