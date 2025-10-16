التشيك: مقتل شخصين وإصابة مسلح مشتبه به في إطلاق نار شمالي البلاد

(د ب أ)

أفادت الشرطة التشيكية اليوم الخميس، بمقتل شخصين بالرصاص في شارع بمدينة سمرزوفكا الصغيرة الواقعة شمالي البلاد.

وأضافت الشرطة أنه تم احتجاز المسلح المشتبه وهو يعاني من إصابات خطيرة يُعتقد أنه تسبب بها لنفسه، وتم نقله إلى المستشفى بواسطة مروحية، وتم العثور على السلاح الذي يُعتقد أنه استُخدم في إطلاق النار، فيما قالت الشرطة إنه لا يتوفر لديها معلومات لتقديمها حول الدافع المحتمل وراء الحادث.

ووقع حادث إطلاق النار على بعد مئات الأمتار من مدرسة ابتدائية، حيث وجهت الشرطة تعليماتها للتلاميذ بالبقاء داخل الفصول إلى حين صدور إشارة زوال الخطر.

وقالت الشرطة إنه لا توجد دلائل على أن إطلاق النار له صلة بالمدرسة، وإنه لم تصب أي رصاصات مباني المدرسة، خلافا للتكهنات الأولية.

ووجه رئيس الإدارة الإقليمية، مارتن بوتا، الشكر لرجال الشرطة وخدمات الإطفاء على جهودهم، وقال في منشور على منصة إكس: "فعل مريع في سمرزوفكا، وأتوجه بخالص التعازي لعائلات الضحايا.

وتقع مدينة سمرزوفكا، التي يقطنها نحو 3900 نسمة، قرب الحدود الألمانية عند سفح جبال جيزيرا.