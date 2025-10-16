إعلان

إسرائيل تستهدف عدداً من مناطق جنوبي لبنان وبلدة في الشرق

كتب : مصراوي

08:59 م 16/10/2025

طائرة حربية اسرائيلية - أرشيفية

وكالات

شنّ الطيران الحربي والمسيّر الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، سلسلة غارات استهدفت عدداً من المناطق في الجنوب اللبناني وأطراف بلدة شمسطار شرق لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

ونفذت القوات الإسرائيلية مساء اليوم عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة على أطراف بلدة الخيام في جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشن بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

القوات الإسرائيلية إسرائيل لبنان غارات إسرائيلية الطيران الحربي والمسيّر الإسرائيلي

