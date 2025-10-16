نتنياهو يعلق على مقتل القائد الحوثي محمد الغمارى.. فماذا قال؟

وكالات

علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على اغتيال إسرائيل للواء محمد الغماري رئيس هيئة الأركان العامة لجماعة الحوثى فى اليمن.

وأكد نتنياهو خلال بيان له اليوم الخميس، أن هناك رئيس أركان آخر تمت تصفيته من صفوف قادة الحوثي في اليمن الذين سعوا إلى إيذاء إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، المعروفة باسم الحوثيين، مقتل رئيس هيئة الأركان اللواء محمد عبد الكريم الغماري حسبما نقلت وكالة رويترز.

وقالت الجماعة إن مقتل الغماري جاء خلال "جولات الصراع" مع إسرائيل.

ويُعدّ محمد الغماري ثاني أبرز شخصية عسكرية في صفوف الحوثيين، وقد برز اسمه مؤخرًا مع تصاعد الهجمات التي شنتها الجماعة على السفن التجارية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي يونيو الماضي، كشف الإعلام الإسرائيلي عن قيام جيش الاحتلال باغتيال ما وصفه بـ"شخصية رفيعة"، مشيرًا إلى أن الحديث يدور حول رئيس هيئة الأركان لدى الحوثيين، اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري.

ويُعتبر الغماري من الشخصيات العسكرية البارزة في صفوف الحوثيين، إذ برز دوره منذ أحداث محافظة صعدة عام 2013 وسقوط العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، حيث كان أحد المشاركين الرئيسيين في تلك الأحداث.

