بعد مرور 49 يومًا على الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على مقر قيادات جماعة الحوثي اليمنية في 28 أغسطس الماضي، أكدت الجماعة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، مقتل رئيس أركانها محمد عبد الكريم الغماري، وعدد من مرافقيه ونجله في تلك الغارات الإسرائيلية.

ورغم أن جماعة الحوثي لم توضح آليات الاستهداف، فقد أكد الإعلام اليمني أن الجماعة كانت تكتم عن نبأ مصرع قائدها العسكري الذي وقع قبل فترة من إعلان خبر الوفاة، وذلك بسبب مكانته الكبرى داخل الجماعة.

وجاء إعلان مقتل الغماري أرفع قيادي عسكري في البنية التنظيمية،خلال بيان رسمي لجماعة الحوثي حاملاً إدانة موجهة إلى إسرائيل وتهديداً بالرد، إذ قالت "جولات الصراع مع العدو لم تنته، وسيتلقى العدو الصهيوني بما ارتكبه من جرائم جزاءه الرادع".

من هو محمد عبد الكريم الغماري؟

شغل الغماري الملقب بـ"أبو هاشم" منصب رئيس المكتب الجهادي وتدرج ليصبح رئيس هيئة الأركان ومرجعية القرار العسكري منذ سيطرة الجماعة على صنعاء عام 2014.

وفي يونيو الماضي، ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن إسرائيل حاولت تصفية الغماري بقصف اجتماع للمجلس العسكري الأعلى للحوثيين في صنعاء، في مؤشر إلى أنه كان هدفاً أمنياً واستراتيجياً بارزاً.

ولد الغماري عام 1984 في بلدة ضاعن بمحافظة حجة، وتلقى تعليمه الأولي داخل دوائر الجماعة وتحت تأثير مرجعياتها الدينية، قبل أن يتلقى تدريبات عسكرية مكثفة خارج اليمن، حيث شارك في دورات وتدريبات في كل من سوريا ولبنان وطهران على يد عناصر تربطها علاقات مع إيران وحزب الله.

كانت أولى مهام الغماري ميدانيًا إدارة فرق زرع الألغام والعبوات الناسفة منذ 2004، ثم تدرج في مهام نقل وتجنيد ما سمتهم الجماعة بـ"المهاجرين" من مقاتلين خارج معقل صعدة، وتجميعهم في مواقع تدريب.

وفي 2007 عُيّن الغماري مشرفاً على محافظة حجة وأسهم في تأسيس وتسلح تشكيلات انتحارية لأول مرة ضمن تشكيلات الجماعة.

وفي 2016 عينه المجلس السياسي برئاسة صالح الصماد رسمياً رئيساً لما سمي "هيئة الأركان"، وأصبح بعد ذلك يشرف على تخطيط وقيادة حملات عسكرية برية واسعة، من بينها الهجوم الكبير على مأرب عام 2021، حتى أصبح على قوائم عقوبات مجلس الأمن والولايات المتحدة.

وكان الغماري هو صاحب قرار إطلاق صواريخ باليستية وتحديد الأهداف في العديد من عمليات الجماعة، ما جعله شخصية محورية في إدارة معاركها الإقليمية والمحلية ومركز ثقل في شبكات الدعم والتدريب التي استقرت عبر سنوات الصراع.