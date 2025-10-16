بريطانيا تُشيد بدور مصر في التوصل إلى اتفاق السلام في غزة

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اتصالًا هاتفيًا مع وزيرة خارجية المملكة المتحدة إيفيت كوبر، يوم الخميس 16 أكتوبر، تناول المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين استعرضا نتائج قمة شرم الشيخ للسلام، التي شهدت التوقيع على اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وأشادت وزيرة الخارجية البريطانية بالدور القيادي الذي اضطلعت به مصر في التوصل إلى الاتفاق، مشيرةً إلى اعتزاز رئيس الوزراء البريطاني بالمشاركة في أعمال القمة التاريخية، وتقديره للدور البارز لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أسهم في نجاح القمة وإطلاق مسار جديد لدعم الاستقرار في المنطقة.

كما بحث الوزيران أهمية التنفيذ الكامل للمرحلة الأولى من اتفاق إنهاء الحرب في غزة، حيث أكد عبد العاطي ضرورة التزام طرفي النزاع بجميع تعهداتهما، مشددًا على أهمية البدء في المرحلة الثانية من الاتفاق، في إطار الأهمية البالغة للتنفيذ الأمين لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد وزير الخارجية، في هذا السياق، ضرورة تأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بكميات تتناسب مع احتياجاته الملحّة. وفيما يتعلق بـ قوة دعم الاستقرار المنصوص عليها في خطة السلام، شدد على أهمية صدور قرار من مجلس الأمن يحدد ولاية وصلاحيات تلك القوة بالتنسيق الكامل مع الجانب الفلسطيني، مشيرًا إلى الدور المهم للمملكة المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بهذا الشأن.

وفي سياق متصل، تناول الاتصال المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار الذي تعتزم مصر استضافته في شهر نوفمبر بالتعاون مع الشركاء الدوليين، حيث بحث الوزيران المشاركة البريطانية المرتقبة في المؤتمر. وأعرب عبد العاطي عن تطلع مصر لمشاركة المملكة المتحدة كإحدى الدول الرئيسية الراعية لهذا الحدث الهام.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، ناقش الوزيران سبل تطوير التعاون بين البلدين، والترتيبات الخاصة بتبادل الزيارات رفيعة المستوى، بهدف الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. كما تم التطرق إلى أهمية عقد مؤتمر مصري – بريطاني رفيع المستوى للاستثمار، بما يعزز المصالح المشتركة، ويدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.