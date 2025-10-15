"ويتكوف يخطط للتنحي عن منصبه".. فما الحقيقة؟

مصراوي

انتقد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، تقريرا إعلاميا يتحدث عن تقليص دوره في عمليات السلام بعد اتفاق غزة واصفا إياه بأنه "كاذب تماما".

وأكد ويتكوف في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، الأربعاء: "أنا أكثر انخراطا في عملية السلام من ذي قبل وأواصل بفخر خدمة رئيس الولايات المتحدة".

This story is 100% Fake News and should be immediately retracted. I often wonder where these so-called “reporters” come up with such laughable nonsense. I am more engaged on the peace process than ever, and I am continuing to proudly serve the President of the United States! pic.twitter.com/GbJ0HtvZea — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) October 15, 2025

وجاء منشور وينكف تعليقا على تقرير بريطاني، قال إن من المتوقع أن يتنحى المبعوث الأمريكي من إدارة ترامب للتركيز على عمله الخاص.

وأوضح مصدران لموقع "ميدل إيست آي"، أن ويتكوف يخطط لمغادرة إدارة ترامب والتركيز على عمله بعد جدول مرهق من الدبلوماسية المكوكية في الشرق الأوسط.