إعلان

"ويتكوف يخطط للتنحي عن منصبه".. فما الحقيقة؟

كتب : مصراوي

09:19 م 15/10/2025

ستيف ويتكوف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

انتقد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، تقريرا إعلاميا يتحدث عن تقليص دوره في عمليات السلام بعد اتفاق غزة واصفا إياه بأنه "كاذب تماما".

وأكد ويتكوف في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، الأربعاء: "أنا أكثر انخراطا في عملية السلام من ذي قبل وأواصل بفخر خدمة رئيس الولايات المتحدة".

وجاء منشور وينكف تعليقا على تقرير بريطاني، قال إن من المتوقع أن يتنحى المبعوث الأمريكي من إدارة ترامب للتركيز على عمله الخاص.

وأوضح مصدران لموقع "ميدل إيست آي"، أن ويتكوف يخطط لمغادرة إدارة ترامب والتركيز على عمله بعد جدول مرهق من الدبلوماسية المكوكية في الشرق الأوسط.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط اتفاق غزة الولايات المتحدة ترامب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان