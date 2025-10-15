وكالات

قال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، "نحن ملتزمون بالسلام لكننا نعلم أن روسيا هي التهديد الأكبر ليس فقط لأوكرانيا بل لأوروبا أيضا".

وأكد عمروف خلال تصريحات إعلامية على هامش اجتماع لوزراء دفاع الحلف في بروكسل اليوم الأربعاء، "أن روسيا تكثف هجماتها الجوية مع قدوم فصل الشتاء وتقصف البنى التحتية للطاقة ونحتاج قدرات اعتراضية لحماية مواطنينا".

وأضاف وزير الدفاع الأوكراني، أن احتياجاتنا الدفاعية لعام 2026 تبلغ 120 مليار دولار، ويجب على روسيا دفع ثمن العدوان الذي شنته علينا ومن المهم استخدام أصولها المجمدة لدعم أوكرانيا.

وأشار وزير الدفاع الأوكراني إلى أن السلام في أوكرانيا يجب أن يكون عادلا ومستداما ومحميا من الأسرة الدولية.