عزاء صالح الجعفراوي في مصر

وكالات

أعلن شقيق الشهيد صالح عامر الجعفراوي إقامة عزاء للشهيد اليوم الأربعاء في جمهورية مصر العربية، وذلك في مسجد القوات المسلحة.

ونشر على عامر الجعفراوي على صفحته الرسمية بالفيس بوك قائلًا: "الاخوة الاحباب في جمهورية مصر العربية سيُقام مجلس عزاء لاخي الشهيد صالح عامر الجعفراوي في مسجد القوات المسلحة".

وأضاف " العزاء سيكون في قاعة الفردوس مقابل مول سيتي ستارز، يوم الأربعاء بتاريخ 15/10/2025 من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة العاشرة مساءً (للرجال وللنساء) والحمدُ لله رب العالمين".

وكان أقيم عزاء للشهيد صالح الجعفراوي أمس الثلاثاء في غزة، حيث كتب شقيقه علي: "نستقبلكم في بيت عرس أخي الشهيد الصحفي صالح عامر الجعفراوي، وأخي الأسير المحرر الشيخ ناجي عامر الجعفراوي (أبوعامر) في منزل الوالد، الكائن جنوب رمزون دير البلح- أرض الجعفراوي، لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من عصر اليوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر 2025".