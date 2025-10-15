رسالة عاجلة من القيادة الوسطى الأمريكية لحماس.. فما هي؟

وكالات

وجهت القيادة الوسطى الأمريكية، رسالة عاجلة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بعد وقوع عمليات اشتباكات مسلحة عنيفة في مدينة غزة.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية، إنه على حماس وقف أعمال العنف وإطلاق النار على المدنيين الأبرياء في غزة سواء في مناطق تمركزها أو المناطق خلف الخط الأصفر.

وطالبت القيادة الوسطى الأمريكية من حركة حماس باغتنام الفرصة والالتزام بالخطة والانسحاب وتسليم سلاحها دون تأخير.

وكانت شهدت مدينة غزة، تطورات أمنية وميدانية متسارعة تمثلت في اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت في حي الصبرة جنوب المدينة بين عناصر من حركة حماس وأفراد من عشيرة دغمش، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وعدد من الجرحى، وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم اليوم الأربعاء أن "الاحتلال ارتكب خرقا واضحا لاتفاق وقف الحرب" على قطاع غزة.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام اليوم عن قاسم قوله إن "حماس تتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في موضوع تسليم جثامين الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى القسام ضمن التزامها باتفاق وقف الحرب على قطاع غزة".

وأضاف أن "الاحتلال ارتكب خرقا واضحا لاتفاق وقف الحرب بقتله المدنيين في الشجاعية ورفح"، داعيا الوسطاء لإلزام الاحتلال بتعهداته الواردة في الاتفاق.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار ستسلم حماس جثامين 28 أسيرا إسرائيليا مقابل إفراج إسرائيل عن جثامين فلسطينيين من غزة استشهدوا خلال الحرب.