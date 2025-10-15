إعلان

مسؤول إسرائيلي: نستعد لفتح معبر رفح لخروج ودخول سكان غزة فقط

كتب : مصراوي

11:07 ص 15/10/2025

أكد مسؤول أمني إسرائيلي، أن معبر رفح لن يُفتح اليوم رغم التقارير التي أشارت إلى عكس ذلك.

وقال المسؤول لشبكة سكاي نيوز البريطانية، إن الاستعدادات لا تزال جارية لفتح المعبر لدخول وخروج سكان غزة فقط.

وكان مسؤولون إسرائيليون قد أعلنوا أمس، أن معبر رفح سيظل مغلقًا، وأن تدفق المساعدات إلى غزة سيُخفض بعد الأزمة التي حدثت أمس في تسليم جميع جثامين الأسرى الإسرائيليين القتلى.

وقد سُلِّمت أربع جثث إضافية الليلة الماضية، ما يعني أن 20 جثة أخرى لم تُسلم بعد.

لكن التقارير الصادرة صباح اليوم، أشارت إلى أن إسرائيل قررت فتح معبر رفح اليوم — وهو ما اتضح لاحقًا أنه غير صحيح.

