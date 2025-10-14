إعلام عبري: اتفاق غزة بين إسرائيل وحماس مهدد بالفشل لهذا

مصراوي

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نقلًا عن مسؤول سياسي إسرائيلي، أن عدم إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين قد يؤدي إلى إفشال الاتفاق القائم بين إسرائيل وحركة حماس.

وأشار المسؤول إلى أنه لم يُتخذ بعد قرار رسمي بشأن ما إذا كان تأخير تسليم الجثامين يُعد خرقًا لبنود الاتفاق، موضحًا أن إسرائيل تدرس الموقف بعناية في ظل تأكيد حماس أنها تواجه صعوبات في إعادة جميع الجثامين.

وأضاف المصدر أن الجانب الإسرائيلي يسعى لاستنفاد كل الفرص المتاحة، معترفًا بأن عملية تسليم الجثامين قد تستغرق وقتًا أطول من المتوقع.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، نقلًا عن مصادر إسرائيلية، أن التقديرات الأولية بشأن جثامين الأسرى كانت تشير إلى أن عملية تسليم جثث الأسرى ستستغرق عدة أسابيع، إلا أن المفاجأة تمثلت في تسليم أربع جثث فقط حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن حركة حماس تمتلك معلومات حول عدد أكبر من الأسرى القتلى، وليس عن أربعة فقط، فيما تلتزم القيادة السياسية الإسرائيلية الصمت بشأن ما إذا كان التأخير في تسليم الجثث يُعد أزمة في تنفيذ الاتفاق أم مجرد تأخير مؤقت.

ومن جانبها أيضًا: دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين الحكومة بوقف تنفيذ مراحل الاتفاق الأخرى حتى تسلم حماس بقية الجثامين.