بسبب اتفاق غزة.. سفير أمريكا لدى إسرائيل يصف وزيرة بريطانية بـ"الواهمة"

وكالات

وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هوكابي، وزيرة التعليم البريطانية، بريدجيت فيليبسون، بأنها "واهمة" لادعائها أن المملكة المتحدة لعبت "دورًا رئيسيًا" في تأمين وقف إطلاق النار في غزة.

وكانت الوزيرة قد دافعت في وقت سابق من يوم الأحد، عن مساهمة بريطانيا في جهود السلام "خلف الكواليس"، بينما أقرت بأن العمل "الحاسم" تم تنفيذه من قبل البيت الأبيض، بحسب وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.

وبدا أن هوكابي، الذي كان جزءًا من فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوض على صفقة السلام، يسخر من تأكيد فيليبسون في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال في منشور على منصة "إكس": "أؤكد لكم أنها واهمة. يمكنها أن تشكر دونالد ترامب في أي وقت لتصحيح الأمور".

ولم تُعلق مصادر حكومية بريطانية بشكل مباشر على تصريحات هوكابي، لكنها أشارت إلى أن فيليبسون سلطت الضوء أيضًا على الدور القيادي للولايات المتحدة في تأمين الصفقة خلال جولاتها الإعلامية.