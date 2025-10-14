قصف إسرائيلي على رفح وغزة.. وحماس: الاحتلال ينتهك الاتفاق

أفادت مصادر محلية، بأن آليات إسرائيلية أطلقت النار شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفلسطينية "وفا".

وقالت المصادر، إن آليات إسرائيلية أطلقت النار بشكل مكثف في محيط منطقة الشاكوش شمال غربي رفح، لافتة إلى تحليق طائرات مسيرة بشكل منخفض في ذات المنطقة بمواصي رفح.

وذكر مجمع ناصر الطبي، أن فلسطينيين أُصيبوا بنيران مسيّرة إسرائيلية في منطقة معن، شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

فيما أفاد مراسل العربية/الحدث، اليوم الثلاثاء، بسقوط شهيد فلسطيني بقصف مسيرة إسرائيلية على بلدة الفخاري في خان يونس، جنوب القطاع.

كما أضاف أن 5 شهداء سقطوا بقصف إسرائيلي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ومن جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه رصد عددًا من المشتبه بهم الذين عبروا "الخط الأصفر" واقتربوا من القوات المشاركة في العمليات العسكرية شمالي قطاع غزة، وفق زعمه.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال باللغة العربية أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس": "لقد تم تنفيذ عدة محاولات لابعاد المشتبه فيهم الذين رفضوا الدعوات وواصلوا الاقتراب ليتم إطلاق النار عليهم لإزالة التهديد".

وفي المقابل، اعتبر مسؤول في حركة حماس، أن الجانب الإسرائيلي خرق الهدنة.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم إن "قتل جيش الاحتلال لعدد من أهالي غزة اليوم عبر القصف وإطلاق النار، انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار"، وفق ما نقلته قناة "العربية/الحدث".

ودعا قاسم الأطراف المختلفة إلى "متابعة سلوك إسرائيل، وعدم السماح لها بالتفلت من التزاماتها أمام الوسطاء فيما يتعلق بإنهاء الحرب".

وجاء ذلك على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي. وأمس الاثنين، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليميين، أمس في مدينة شرم الشيخ.