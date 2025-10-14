كيف تناول الإعلام الخليجي قمة شرم الشيخ بشأن غزة؟

سلطت وسائل الإعلام الخليجية الضوء على قمة شرم الشيخ الدولية للسلام بشأن غزة، والتي استضافتها مصر أمس الاثنين برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بحضور قادة وممثلين من نحو 25 دولة ومنظمة.

ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليميين.

سكاي نيوز الإماراتية

نقلت قناة "سكاي نيوز" الإماراتية تصريحات القادة والزعماء المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام، فضلًا عن تقديم تحليلات لما تم مناقشته في القمة.

ونشرت القناة تحليلًا بعنوان: "ترامب من شرم الشيخ.. إعلان يوم عظيم أم بداية مرحلة غامضة؟"، لمديرها العام نديم قطيش، الذي رأى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعامل مع القمة كـ"منصة لترسيخ إرث شخصي قبل أن تكون مبادرة للسلام".

وقال قطيش، إن الرئيس الأمريكي "يتحدث من منظور دونالد ترامب نفسه، وكيف سيسجله التاريخ". ويقرأ قطيش القمة بوصفها "يومًا تاريخيًا بمعنى وقف الحرب"، لكنه يرفض اعتبارها بداية لسلام حقيقي، قائلًا: "نحن بعيدون جدًا عن السلام كما صوره ترامب، المنطقة تتجه نحوه، لكن الطريق طويل، ربما يستغرق 20 عامًا".

البيان الإماراتية

علقت "البيان" الإماراتية على منح الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب "قلادة النيل"، أرفع وسام مصري، تقديرًا لإسهامات ترامب في دعم جهود السلام وإنهاء حرب غزة. وقدمت الصحيفة معلومات عن القلادة.

الجزيرة القطرية

قالت قناة الجزيرة القطرية، إنه يُتوقع أن تُسهم قمة شرم الشيخ الدولية للسلام في تثبيت التهدئة وإطلاق مرحلة جديدة من إعادة الإعمار، بما يمهّد لإحياء مسار السلام الشامل في المنطقة.

ونقلت القناة، كلمة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عقب انتهاء القمة، إذ أعرب آل ثاني عن سعادته بما أسفرت عنه قمة شرم الشيخ للسلام من نتائج إيجابية.

ونشرت مقالات تحليلية تساءلت بعد القمة عن ما إذا كانت هذه خاتمة الحرب فعلًا، أو مجرد محطة مؤقتة، مشيرة إلى أن القمة تخطت بعض جذور الصراع دون معالجتها بشكل كافٍ.

وفيما يتعلق بإمكانية عودة الحرب في غزة بعد هذه القمة، نقلت الجزيرة عن أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، إبراهيم فريحات، توقعه أن الحرب بشكلها الماضي من الإبادة لن تعود، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن هذا لا يعني حدوث سلام واستقرار حقيقي في غزة أو الضفة الغربية.

سبق السعودية

قالت صحيفة "سبق" السعودية، إنه نيابةً عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ترأس وزير الخارجية فيصل بن فرحان وفد المملكة المشارك في قمة شرم الشيخ للسلام، المنعقدة في مصر، والتي تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

العربية السعودية

ذكرت قناة "العربية/الحدث" السعودية، في مقال نشرته أن وثيقة شرم الشيخ أكدت الالتزام بتحقيق رؤية شاملة للسلام في الشرق الأوسط، كما رحبت الوثيقة بإقامة ترتيبات سلام شاملة ومستدامة في غزة.

وخلال انعقاد القمة، نشرت القناة السعودية بثًا مباشرًا شمل كلمات القادة المشاركين، وتحليلات من مراسليها في شرم الشيخ، إلى جانب مداخلات لخبراء في الشأن الإقليمي تناولوا دلالات الاتفاق وآفاق تطبيقه على أرض الواقع.

القبس الكويتية

سلطت صحيفة "القبس" الضوء على كلمة ممثل أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، بشأن قمة شرم الشيخ.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في تصريح صحفي، أهمية هذه القمة لضمان استكمال خطوات اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.