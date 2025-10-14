أردوغان: إسرائيل تعرف أن الثمن سيكون باهظا إذا عادت الإبادة في غزة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إسرائيل تعرف جيدًا أن الثمن سيكون باهظًا إذا عادت الإبادة الجماعية في قطاع غزة مرة أخرى.

وأضاف أردوغان، في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من مصر، بعد مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام بشأن غزة، أن إعادة إعمار قطاع غزة أمر بالغ الأهمية وسنعمل بكل جهد لتلبية احتياجات السكان قبل حلول الشتاء.

وأكد الرئيس التركي، ضرورة مواصلة الوقوف مع غزة ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية، مشيرًا إلى أن الشرق الأوسط لم يعد يحتمل الحروب والمفاوضات المتعثرة والاتفاقيات المجزأة.

وأمس الاثنين، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة، كما وقع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة شرم الشيخ.

واستضافت مدينة شرم الشيخ قمة دولية للسلام برئاسة السيسي وترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة بالعالم، وذلك من أجل توقيع الوثيقة التي تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليميين.