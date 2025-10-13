إعلان

القسام: سنسلم اليوم جثامين 4 أسرى إسرائيليين

كتب : مصراوي

04:36 م 13/10/2025

كتائب القسام

مصراوي

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، أنها ستسلم الاثنين، جثامين 4 أسرى إسرائيليين في إطار صفقة التبادل بين الحركة الفلسطينية وإسرائيل وهم:

1- غاي إيلوز 2- يوسي شرابي 3- بيفين جوشي 4- دانيال بيريز

وفيما سبق أفادت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم، بإتمام عملية الإفراج عن 1986 أسيرًا فلسطينيًا أطلق سراحهم بموجب الاتفاق.

ونشر مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، اليوم، قوائم بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم من سجون الاحتلال في إطار صفقة تبادل الأسرى المرتقبة.

وقال المكتب، إن القوائم تضم 1,968 أسيرًا فلسطينيًا من مختلف الفئات، بينهم 1,718 أسيرًا من قطاع غزة، جرى اعتقالهم خلال العملية البرية الإسرائيلية الأخيرة، وتم الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وذكر أن القائمة الثانية تضم 250 أسيرًا من المحكومين والموقوفين في سجون الاحتلال، مشيرًا إلى أن عملية الإفراج تمت على مراحل وفقًا للترتيبات الميدانية المتفق عليها بين الجانبين.

كتائب القسام حركة حماس إسرائيل السجون الإسرائيلية

