

وكالات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تعتبر أحد أبرز موردي المواد الغذائية إلى السوق العالمية، وأن القطاع الزراعي يضمن سيادة البلاد والأمن الغذائي لها.

وقال بوتين في تهنئته للعاملين في القطاع الزراعي بمناسبة عيدهم المهني، اليوم الأحد، إن "روسيا لا تلبي احتياجاتها للمواد الغذائية بشكل ثابت فحسب، بل وتعتبر أحد أبرز موردي الأغذية إلى السوق العالمية".

وأشار إلى أن روسيا تصدر المنتجات الزراعية إلى أكثر من 160 دولة في العالم.

وأضاف أن القطاع الزراعي "يضمن سيادة البلاد والأمن الغذائي للملايين من الناس"، مشيرا إلى أن روسيا تعتز بمنجزات قطاعها الزراعي.

وأعاد إلى الأذهان أن روسيا تمكنت من حصاد أحجام قياسية من بعض أنواع المحاصيل الزراعية في عام 2024 وحققت نتائج قياسية في إنتاج اللحوم والدواجن أيضا.

وأكد الرئيس أن روسيا ستواصل تعزيز القدرات التنافسية لقطاعها الزراعي واستقلاليته، وفقا لروسيا اليوم.