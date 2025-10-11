إعلان

بسبب سرطان البروستاتا.. الرئيس الأمريكي السابق بايدن يخضع للعلاج الإشعاعي

كتب : مصراوي

09:54 م 11/10/2025

جو بايدن

كشف متحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، السبت، أنه يتلقى علاجا إشعاعيا لسرطان البروستاتا الذي تم تشخيص إصابته به في مايو الماضي.

وقال المتحدث: "في إطار خطة علاج سرطان البروستاتا، يخضع بايدن في الوقت الحالي للعلاج الإشعاعي والعلاج الهرموني".

وفي سبتمبر الماضي، خع بايدن الذي سيتم عامه الـ83 في نوفمبر المقبل، لعملية جراحية تُسمى "جراحة موهس" لإزالة الخلايا السرطانية من الجلد.

وتم تشخيص إصابة بايدن بسرطان البروستاتا في مايو الماضي، حيث قال فريقه إن المرض عدواني لكنه حساس للهرمونات، ما يعني أن من المرجح أن يستجيب للعلاج.

العلاج الإشعاعي جو بايدن سرطان البروستاتا

