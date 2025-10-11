الإليزيه: ماكرون سيزور مصر الإثنين لدعم تنفيذ اتفاق السلام

مصراوي

أعلن قصر الإليزيه، السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور مصر يوم الاثنين المقبل لإجراء مباحثات مع عدد من القادة الإقليميين حول آليات تنفيذ الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وأوضح البيان أن الخطة، التي جاءت بوساطة أمريكية وبمشاركة مصر وقطر وتركيا، تستهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان إطلاق سراح جميع الأسرى، واستئناف تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل.

وأشار الإليزيه إلى أن ماكرون سيبحث في القاهرة الخطوات المقبلة لتفعيل الاتفاق، مؤكدًا أن فرنسا ماضية في دعمها لحل الدولتين باعتباره الأساس لتحقيق السلام الدائم وإعادة الإعمار والاستقرار في المنطقة.