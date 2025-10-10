إعلان

23 صورة ترصد عودة الفلسطينين إلى غزة بعد عامين من النزوح.. فيديو

كتب : مصراوي

09:03 م 10/10/2025
مصراوي
شهد قطاع غزة الجمعة لحظات مؤثرة مع بدء عودة النازحين الفلسطينيين إلى ديارهم، بعد عامين من النزوح بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.


وجاءت عودة النازحين عقب إعلان الجيش الإسرائيلي دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ رسميًا عند الساعة الثانية عشرة ظهر الجمعة، وفقًا للمرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار وتبادلًا للأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

ورصد العديد من القنوات مشاهد العودة، حيث علت الزغاريد وتبادل الأهالي العناق والدموع حاملين أعلام فلسطين ووجوههم تملؤها الدهشة والفرحة بعد غياب طويل عن مدينتهم المدمرة.

نزوح غزة غزة عودة الفلسطينيين أهل غزة اتفاق غزة هدنة غزة إسرائيل

