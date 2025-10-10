ترامب يهاجم الصين ويلغي زيارته لها: "لقد أصبحوا عدائيين للغاية"

مصراوي

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين بعد فرضها رسوم موانٍ إضافية على السفن المملوكة أو المُشغلة من قِبل شركات وأفراد أميركيين.

وقال ترامب خلال منشور له على منصة تروث سوشيال، اليوم الخميس، أن "بعض الأشياء الغريبة جدًا تحدث في الصين! لقد أصبحوا عدائيين للغاية، ويرسلون رسائل إلى البلدان في جميع أنحاء العالم، مفادها أنهم يريدون فرض ضوابط التصدير على كل عنصر من عناصر الإنتاج المتعلقة بالمعادن النادرة، وأي شيء آخر يمكنهم التفكير فيه تقريبًا، حتى لو لم يتم تصنيعه في الصين".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لم يسبق لأحد أن رأى شيئًا كهذا من قبل، لكنه في الأساس من شأنه أن “يسد” الأسواق، ويجعل الحياة صعبة على كل دولة في العالم تقريبًا، وخاصة بالنسبة للصين".

واستكمل ترامب "لقد اتصلت بنا دول أخرى غاضبة للغاية من هذا العداء التجاري الكبير، الذي جاء من العدم لقد كانت علاقتنا مع الصين على مدى الأشهر الستة الماضية جيدة للغاية، مما يجعل هذه الخطوة في مجال التجارة أكثر إثارة للدهشة لقد شعرت دائمًا أنهم كانوا ينتظرون، والآن، كالعادة، ثبت أنني على حق! لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح للصين باحتجاز العالم “أسيرًا”".

وتابع ترامب: "يبدو أن هذه كانت خطتهم لبعض الوقت، بدءًا من “المغناطيسات”، وعناصر أخرى جمعوها بهدوء في وضع احتكاري إلى حد ما، وهي خطوة شريرة وعدائية إلى حد ما، على أقل تقدير".

وأكد أن الولايات المتحدة تتمتع أيضاً بمواقف احتكارية أقوى وأبعد مدى من مواقف الصين، لكنه لم يريد استخدامها أبدًا، مضيفًا: "لم يكن هناك سبب يدفعني للقيام بذلك حتى الآن! إن الرسالة التي أرسلوها تتكون من صفحات عديدة، وهي تتضمن تفاصيل دقيقة للغاية عن كل عنصر يريدون حجبه عن الأمم الأخرى".

وعن لقائه المرتقب بالرئيس الصيني، في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، بكوريا الجنوبية، قال "كان من المقرر أن ألتقي بالرئيس شي خلال أسبوعين، ولكن الآن يبدو أنه لا يوجد سبب للقيام بذلك".

وشدد ترامب على أن الرسائل الصينية كانت غير مناسبة بشكل في اليوم الذي يسود فيه السلام بالشرق الأوسط بعد ثلاثة آلاف عام من الفوضى والقتال.

وتساءل ترامب عما إذا كان هذا التوقيت من قبيل الصدفة؟، متابعًا "اعتماداً على ما تقوله الصين عن “الأمر” العدائي الذي أصدرته للتو سأضطر، كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، إلى التصدي مالياً لتحركها مقابل كل عنصر تمكنوا من احتكاره، لدينا عنصران، مؤكدًا "أنه لم يكن يعتقد أبدًا أن الأمر سيصل إلى هذا الحد، ولكن ربما، كما هو الحال مع كل الأشياء، حان الوقت".

واختتم منشوره قائلاً: "في نهاية المطاف، ورغم أن الأمر قد يكون مؤلمًا، فإنه سيكون أمرًا جيدًا للغاية، في النهاية، بالنسبة للولايات المتحدة إحدى السياسات التي نحسبها في هذه اللحظة هي الزيادة الهائلة في التعريفات الجمركية على المنتجات الصينية القادمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك العديد من التدابير المضادة الأخرى التي هي أيضا قيد الدراسة الجادة شكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع!".